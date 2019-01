12:29 Uhr

Viel Neuschnee in Südbayern: Es drohen Glatteis und Lawinen Bayern

Droht uns jetzt noch ein Jahrhundertwinter? Die Meldungen überschlagen sich in diesen Tagen. Ein Wetterexperte winkt ab - warnt aber vor anderen Gefahren.

Von Anika Zidar

Die Aussichten auf das Wochenende sind in Schwaben durchaus winterlich: ein wolkenbedeckter Himmel, jede Menge Schneeregen, nur wenig Chancen auf Sonnenstrahlen - und wohl mindestens ein halber Meter Neuschnee zusätzlich in den Alpen. In manchen Medien kursieren Theorien, wonach bald ein extrem kalter Winter Einzug in Bayern hält. Ursache dafür soll angeblich ein Kaltlufteinbruch aus dem Osten sein.

Kommt ein Jahrhundertwinter? Allein der Dezember war schon viel zu warm

Droht in Südbayern und Schwaben etwa noch ein Jahrhundertwinter? Ein Wetterexperte winkt ab: "Nein, ganz bestimmt nicht", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Er gibt eindeutig Entwarnung und erklärt: "Wir haben es gerade mit einer sehr stabilen Nordwest-Wetterlage zu tun, die zwar viel feuchte Luft und Schnee nach Süddeutschland bringt, aber nicht so eisige Luft wie es eine Ost-Wetterlage vermag."

Ein Jahrhundertwinter sei außerdem nur dann gegeben, wenn es über den gesamten Zeitraum der drei Wintermonate Dezember, Januar und Februar hinweg kälter wäre als in einem durchschnittlichen Winter, sagt Schmidt. "Allein im Dezember war es schon rund drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Das macht einen Jahrhundertwinter schon jetzt fast unmöglich."

Achtung Wintergefahren: Eisglätte auf den Straßen und Lawinengefahr drohen

Für die kommenden Tage und Wochen rechnet der Meteorologe angesichts der Nordwest-Wetterlage eher mit nasskalt-ungemütlichem Wetter in Nordschwaben und viel Neuschnee am Alpenrand. Die extreme Kälte dagegen, die im Februar und März vergangenen Jahres herrschte, war tatsächlich von sehr kalter, trockener Luft aus dem Osten verursacht worden, sagt Schmidt. Damals hatte es Minusgrade im zweistelligen Bereich gegeben.

Weil die Temperaturen in diesen Tagen zwischen Werten über und unter null Grad schwanken und die Niederschläge zwischen Regen und Schnee wechseln, rät der Wetterexperte Autofahrern zur permanenten Vorsicht. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe können Straßen in ganz Bayern immer wieder plötzlich glatt werden.

Winterfans freuen sich, Pendlern dagegen graust es vor dem Schnee. Am Wochenende werden große Mengen Neuschnee erwartet - und das nicht nur in den Alpen. Bild: Thomas Warnack, dpa

Und Schmidt warnt auch vor einer anderen Gefahr, die Winterfans nicht unterschätzen sollten: In den deutschen und österreichischen Alpen herrsche fast überall Lawinengefahr. "Weil so besonders große Mengen auf einmal fallen, hat sich der Neuschnee noch nicht verfestigt. An der Südseite herrscht Föhn, da ist es nicht so schlimm. Aber besonders an der Nordseite der Alpen besteht derzeit Lawinengefahr."

Winter-Wochenende: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Freitag: Die Temperaturen sinken am Alpenrand in der Nacht auf Freitag auf bis zu minus neun Grad. Tagsüber wird es am Freitag wieder etwas milder, die Temperaturen halten sich um die null Grad. Dann fallen im Gebirge bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, im schwäbischen Flachland um Augsburg ist bei Werten um minus ein Grad immerhin mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

Samstag und Sonntag: Am Samstag gibt es laut einer Vorhersage des DWD in Südbayern zunächst weiter kräftigen Schneefall. In der Nacht zum Sonntag steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu zwei Grad. Die Schneefallgrenze steigt dann wieder auf 700 Meter. In den Alpen werden bis Sonntagfrüh enorme Neuschneemengen von mehr als 30 Zentimetern erwartet. Auch am Sonntag können noch einmal mindestens 15 Zentimeter Neuschnee am Alpenrand fallen.

Im Flachland geht der Schnee am Samstag und Sonntag wieder in Regen über. Die Temperaturen in der Region Augsburg liegen bei kräftigem Schneeregen zwischen ein und vier Grad. Autofahrer müssen in den Abendstunden bei überfrierender Nässe wieder mit glatten Straßen rechnen.

