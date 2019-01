16:27 Uhr

Viel Neuschnee in Südbayern: Warnung vor Glatteis, Lawinen, Bahn- und Flugchaos Bayern

Für Freitag ist ein Wintereinbruch mit starkem Schneefall angekündigt. Glatteis und Lawinen drohen. Bahn- und Flugreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Von Anika Zidar

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am heutigen Freitag mit einem heftigen Wintereinbruch in Südbayern und warnt vor Glatteis und starkem Schneefall. Die Deutsche Bahn hat bereits reagiert und warnt ihre Passagiere vor wetterbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heftiger Wintereinbruch in Bayern: DWD warnt vor starkem Schneefall

Am frühen Freitagmorgen war der heftige Wintereinbruch noch vor allem im Südosten Bayerns zu spüren. Kräftiger Schneefall herrschte an den Alpen vom Karwendelgebirge bis ins Berchtesgadener Land. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee werden am Alpenrand allein am Vormittag erwartet.

Schon am Vormittag erreichten die Schneeschauer aber auch das schwäbische Flachland rund um Augsburg. Tagsüber gibt es in ganz Bayern immer wieder Schauer, in Südbayern fällt bis ins Flachland hinein Schnee. Dort werden bis zum Abend nochmals etwa zehn Zentimeter Neuschnee zusätzlich erwartet. Im gesamten Freistaat kann es am Freitag örtlich durch Schneeverwehungen oder überfrierende Nässe zu glatten Straßen kommen, in Nordbayern ist laut DWD auch Blitzeis durch gefrierenden Nieselregen möglich.

Auch in der Nacht zum Samstag hält der Schneefall am Alpenrand an, sodass bis Samstagmorgen noch einmal bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen dürften. Am Samstag gibt es laut einer Vorhersage des DWD in Südbayern zunächst weiter kräftigen Schneefall. In der Nacht zum Sonntag steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu zwei Grad. Die Schneefallgrenze steigt dann wieder auf 700 Meter. In den Alpen werden bis Sonntagfrüh enorme Neuschneemengen von mehr als 30 Zentimetern erwartet. Auch am Sonntag können noch einmal mindestens 15 Zentimeter Neuschnee am Alpenrand fallen.

Im Flachland geht der Schnee am Samstag und Sonntag wieder in Regen über. Die Temperaturen in der Region Augsburg liegen bei kräftigem Schneeregen zwischen ein und vier Grad. Autofahrer müssen in den Abendstunden bei überfrierender Nässe wieder mit glatten Straßen rechnen.

Wintereinbruch: Bahn und Flughäfen rechnen mit Verzögerungen und Ausfällen

Wegen des angekündigten starken Schneefalls zum Wochenende droht Bahnreisenden im Freistaat ein Verkehrschaos. "Ab Freitagabend sind in Bayern Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aufgrund Wintereinbruch möglich", warnte die Deutsche Bahn vorab auf Anzeigen an den Bahnhöfen etwa in München. "Bitte informieren Sie sich vorab."

Online kündigte das Unternehmen eine ganze Palette möglicherweise betroffener Strecken an und versprach: "Wir werden Sie laufend informieren." Fahrgäste sollten sich demnach vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, über die App DB Navigator oder bei der kostenpflichtigen telefonischen Reiseauskunft erkundigen, ob ihre Züge fahren.

Auch Flugreisende müssen sich am Wochenende auf Probleme einstellen: Am Flughafen München waren bereits am Freitag Räumfahrzeuge im Einsatz, um eine Landebahn freizuräumen. Insgesamt 48 Flüge der Lufthansa wurden gestrichen, davon 42 Inlandsflüge, sagte ein Sprecher des Flughafens. Mit Annullierungen sei auch am Samstag zu rechnen.

Kommt ein Jahrhundertwinter? Allein der Dezember war schon viel zu warm

Droht in Südbayern und Schwaben etwa noch ein Jahrhundertwinter? Ein Wetterexperte winkt ab: "Nein, ganz bestimmt nicht", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Er gibt eindeutig Entwarnung und erklärt: "Wir haben es gerade mit einer sehr stabilen Nordwest-Wetterlage zu tun, die zwar viel feuchte Luft und Schnee nach Süddeutschland bringt, aber nicht so eisige Luft wie es eine Ost-Wetterlage vermag."

Ein Jahrhundertwinter sei außerdem nur dann gegeben, wenn es über den gesamten Zeitraum der drei Wintermonate Dezember, Januar und Februar hinweg kälter wäre als in einem durchschnittlichen Winter, sagt Schmidt. "Allein im Dezember war es schon rund drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Das macht einen Jahrhundertwinter schon jetzt fast unmöglich."

Für die kommenden Tage und Wochen rechnet der Meteorologe angesichts der Nordwest-Wetterlage eher mit nasskalt-ungemütlichem Wetter und viel Neuschnee in Schwaben.

Achtung Wintergefahren: Eisglätte auf den Straßen und Lawinengefahr drohen

Weil die Temperaturen in diesen Tagen zwischen Werten über und unter null Grad schwanken und die Niederschläge zwischen Regen und Schnee wechseln, rät der Wetterexperte Autofahrern zu permanenter Vorsicht. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe können Straßen in ganz Bayern immer wieder plötzlich glatt werden.

Der Rückreiseverkehr aus den Wintersportorten erhöht an diesem Wochenende laut ADAC die Staugefahr auf Bayerns Straßen. Starker Schneefall lasse zudem das Unfallrisiko steigen. Autofahrer sollten vor allem genug Zeit einplanen, sagte ein Sprecher des ADAC am Freitag in München. Zusätzlich zum Ferienverkehr dürfte der Neuschnee Tages- und Wochenendausflügler auf die Straßen locken.

Auf den von Süden kommenden Autobahnen A8, A93, A95 und A96 sowie auf der der A99 um München dürfte es demnach vor allem am Samstagnachmittag sowie Sonntagnachmittag und -abend eng werden. Betroffen sind dem ADAC-Sprecher zufolge auch die A8 Richtung Ulm und Stuttgart sowie die A9 in Richtung Nürnberg und Berlin sowie der Großraum Frankfurt.

Der Fachmann riet Autofahrern, die Geschwindigkeit dem Winterwetter anzupassen, Abstand zu halten und in Baustellenbereichen versetzt zu fahren, um gegebenenfalls nicht gegen einen eng daneben fahrenden Wagen zu schlittern. Zudem sei es sinnvoll, Decken und warme Getränke einzupacken. "Man kann bei Stau ja nicht dauernd den Motor laufen lassen."

Winterfans freuen sich, Pendlern dagegen graust es vor dem Schnee. Am Wochenende werden große Mengen Neuschnee erwartet - und das nicht nur in den Alpen. Bild: Thomas Warnack, dpa

Und Schmidt warnt auch vor einer anderen Gefahr, die Winterfans nicht unterschätzen sollten: In den deutschen und österreichischen Alpen herrsche fast überall Lawinengefahr. "Weil so besonders große Mengen auf einmal fallen, hat sich der Neuschnee noch nicht verfestigt. An der Südseite herrscht Föhn, da ist es nicht so schlimm. Aber besonders an der Nordseite der Alpen besteht derzeit Lawinengefahr."

Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau am Freitag. Ähnlich sieht das auch Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein: "Die meisten tödlichen Lawinenunfälle passieren bei Gefahrenstufe drei, weil viele das Risiko unterschätzen."

Laut Bucher wird sich die Lawinengefahr in den nächsten Tagen noch verschärfen. Deswegen sollte man vor geplanten Touren unbedingt den Lawinenlagebericht der Warnzentrale checken. Auf den gesicherten Pisten müsse aber niemand Angst haben.

Die bayerischen Skigebiete freuen sich indes über das Wetter. "Schneefall ist unser Metier", sagte ein Sprecher der Bayerischen Zugspitzbahn am Freitag. Abfahrten und Lifte in den Skigebieten bei Garmisch-Partenkirchen und auf der Zugspitze mussten wegen des Neuschnees nicht gesperrt werden. Für die Skifahrer bestehe auf den ausgewiesenen Pisten keine Gefahr, da mögliche Lawinenfelder rechtzeitig gesprengt würden.(mit dpa)

