08:18 Uhr

Vier Tote bei Familiendrama in Gunzenhausen Bayern

In Gunzenhausen (Mittelfranken) sind vier Tote gefunden worden.

Tragödie in Mittelfranken: Eine Frau und drei Kinder sind in Gunzenhausen tot in einer Wohnung gefunden worden.

Im mittelfränkischen Gunzenhausen ist es zu einem Familiendrama mit vier Toten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstagmorgen eine Frau (29 Jahre alt) und ihre drei Kinder (3, 7, 9) tot in einer Wohnung gefunden. Ein Mann lag schwer verletzt vor dem Haus. Er soll nach Angaben der Polizei wohl der Vater beziehungsweise Ehemann der Getöteten sein. "Er hat lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Sturz aus großer Höhe stammen", teilen die Beamten mit. Die Hintergründe seien noch vollkommen unklar.

Ein Zeuge hatte die Toten und den Verletzten am Dienstagmorgen gefunden und die Polizei alarmiert. Kriminalpolizei und Mordkommission haben die Ermittlungen übernommen. (AZ)

