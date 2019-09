vor 19 Min.

Vollsperrung nach tödlichem Unfall auf der B12

Ein Mensch ist am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B12 gestorben, drei weitere wurden verletzt.

Am frühen Samstagmorgen ist ein Mensch bei einem Unfall auf der B12 nahe der Ausfahrt Jengen gestorben. Die B12 wurde bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt, berichtet die Einsatzzentrale in einer ersten Mitteilung.

Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam ist noch unbekannt. Drei weitere Menschen wurden verletzt. (AZ)

