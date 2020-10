11:02 Uhr

Vom Gleis gerettet: 81-Jähriger kriegt Bahnschranke auf den Kopf

Ein 81-Jähriger überquert im Landkreis Rosenheim einen Bahnübergang, als sich die Schranken schließen und ihn am Kopf treffen. Zwei Frauen retten den hilflosen Mann.

Zwei junge Frauen haben einen hilflosen 81 Jahre alten Mann von einem Bahnübergang gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Senior in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) am Montag mit seinem Rollator einen Bahnübergang bei offenen Schranken überqueren. Da der 81-Jährige aufgrund seines Alters nur langsam vorankam, senkten sich die Schranken noch bevor er den Übergang verlassen hatte - einer der Balken traf ihn dabei am Kopf.

Zwei Frauen tragen den 81-Jährigen von den Gleisen

Zwei Frauen im Alter von 31 und 32 Jahren bemerkten den hilflosen Mann und trugen ihn rechtzeitig vor Eintreffen des Zuges von den Gleisen. Der Mann wurde nur leicht verletzt und konnte nach kurzer medizinischer Untersuchung mit seiner Ehefrau nach Hause gehen. Das "couragierte Verhalten der beiden Frauen" habe Schlimmeres verhindert, lobte die Polizei. (dpa)

