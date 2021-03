12.03.2021

Vom Metzger zum Vegetarier: Wie ein Allgäuer ein neues Leben begann

Plus Klemens Brugger hatte alles – eine Familie, beruflichen Erfolg und großes Ansehen im Ort. Doch dann gab der Wahl-Allgäuer alles auf, um sein Leben radikal zu ändern.

Von Naomi Rieger

Eigentlich war Klemens Bruggers Leben vorgezeichnet. 1958 wurde er in Friedrichshafen am Bodensee in eine Metzgersfamilie geboren. Nach der Schule machte der junge Mann eine Metzgerlehre, übernahm den väterlichen Betrieb, heiratete und gründete eine Familie. Er führte ein erfolgreiches Geschäft, engagierte sich bei örtlichen Vereinen und ging gerne mit seiner Frau aus. Sein weiterer Lebensweg schien eigentlich klar. Doch dann kam alles anders.

„Ich war des Vaters Sohn, deshalb war es für mich selbstverständlich, Metzger zu werden“, erzählt Brugger, der ein kantiges Gesicht und eindringliche Augen hat. 1986 übernahm der gelernte Metzgermeister den Familienbetrieb. Zugleich war er stellvertretender Ortsvorsteher, Vorsitzender der örtlichen CDU, Vorstand des örtlichen Musikvereins und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seinen Beruf mochte Brugger. Jedes Wochenende war er mit seinem Cateringservice auf einer anderen Party, eine ruhige Minute gab es im Leben des jungen Mannes nicht.

Birchermüsli statt Weißwurst und Leberkäs

Zu seinen Hochzeiten hatte Brugger sieben Niederlassungen und 50 Angestellte. „Aber irgendwann, so mit 40, bin ich müde geworden. Es ging immer höher und schneller im Leben, und ich wollte das nicht mehr.“ Angefangen hat seine Wandlung mit einer schweren Erkrankung seines Vaters. Daraufhin stellte die Familie ihre Ernährung um. „Früher hatten wir Weißwurst und Leberkäs zum Frühstück gegessen, nun gab es Birchermüsli.“ Anschließend beschäftigte Brugger sich intensiv mit dem Thema Ernährung.

Klemens Brugger bedient sich vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung. Bild: Christoph Soeder, dpa

„Ich bin immer mehr aus der Wurstküche geflüchtet“, erinnert er sich an diese Zeit. Dann habe er sich entschieden, die Metzgerei zu schließen. Der junge Mann wollte nicht länger in den Fußstapfen seines inzwischen verstorbenen Vaters stehen – allerdings, was genau er dann wollte, war ihm auch nicht ganz klar. Nur bei einem war er sich sicher: Fleisch gab es nirgendwo in seinem Umfeld in der Qualität zu kaufen, in der er es haben wollte.

Also sattelte der gelernte Metzgermeister kurzerhand zum Vegetarier um. Er gab all seine öffentlichen Posten auf und zog sich zurück. Es folgte eine Identitätskrise, während der ihn nicht nur seine berufliche Zukunft umtrieb: „Meine Gemeinde und meine Geschwister haben mich nicht mehr angeschaut“, erinnert der 62-Jährige sich. Sie hätten ihm vorgeworfen, dass er sie aufgebe, um seinem Glück hinterherzurennen.

Heute ist der gelernte Metzger Rutengeher

Und der Preis für sein neues Leben wurde noch höher: „Meine Frau hatte genauso viel Pfeffer im Arsch wie ich, und sie wollte ihr öffentliches Leben nicht aufgeben.“ Tanzen, viel arbeiten und weggehen habe ihr gelegen. „Nur meins war es eben nicht mehr.“ So trennten die beiden sich nach 28 Jahren. „Das waren viele dunkle Tage“, erzählt Brugger. Nur seine Mutter und zwei seiner vier Geschwister hätten ihn in seiner Entscheidung unterstützt. Durch die schwere Zeit der Neuorientierung habe ihm ansonsten vor allem sein Glaube geholfen: „Ich konnte beten und hatte das Gefühl, dass Gott mir zuhört.“

Fakten zum Fleischverbrauch 1 / 4 Zurück Vorwärts In den zehn größten Schlachtunternehmen Deutschlands wurden 2019 insgesamt mehr als 44 Millionen Schweine geschlachtet; deutschlandweit waren es genau 56,9 Millionen Tiere. Der Marktanteil dieser zehn Unternehmen beträgt derzeit um die 80 Prozent. An der Spitze stehen die Tönnies-Gruppe (Rheda-Wiedenbrück), Westfleisch (Münster) und Vion (Düsseldorf). Der Hauptsitz der Firma allein sagt aber wenig über die Herkunft der Tiere oder der Produkte aus. Zum Beispiel betreiben Tönnies und Vion Schlachthöfe in Kempten und Buchloe. Größter Schweineschlachthof Süddeutschlands ist das SGZ Ulm. Es gehört zur national auf dem fünften Platz stehenden Müller-Gruppe (Birkenfeld).

Schlachtungen in Bayern Mehr als 5,7 Millionen Schlachtungen weist das Landesamt für Statistik für das vergangene Jahr aus. Ungefähr 4,7 Millionen Schweine und 930.000 Rinder wurden getötet, hinzu kamen in wesentlich kleineren Zahlen Lämmer, Ziegen und Pferde. In Schwaben wurden insgesamt knapp 460.000 Tiere (darunter gut 180.000 Schweine und 240.000 Rinder) geschlachtet. Auch für die heimischen Landkreise gibt es Zahlen: Unter den 14.300 (Günzburg)/11.000 (Neu-Ulm) geschlachteten Tieren waren 11.000/8.600 Schweine und 2.300/700 Rinder. Dieselbe Statistik gibt es für Geflügelschlachtungen in Bayern. Sie weist für 2019 insgesamt 75,4 Millionen getötete Tiere aus.

Konsum Nach neuesten Erhebungen konsumiert jeder Deutsche 59,5 Kilo Fleisch pro Jahr. Für das Jahr 2000 waren noch durchschnittlich 61,5 Kilo angegeben worden. Auch eine andere Statistik lässt vermuten, dass der Appetit auf Fleisch zumindest hierzulande nachlässt. Nur noch 26 Prozent aller Deutschen essen täglich Wurst oder Fleisch; 2015 waren es noch 34 Prozent gewesen.

Direktvermarkter in der Region Neben Supermärkten und Metzgereien verkaufen immer mehr Produzenten Fleisch und viele andere landwirtschaftliche Produkte auf direktem Weg. Einen Überblick zu Einkaufsmöglichkeiten können sich Verbraucher auf www.direktvermarkter-gz-nu.de verschaffen

Brugger wollte wieder einen Job finden, der ihn begeisterte, und erinnerte sich schließlich an eine Begebenheit aus seinen Kindheitstagen zurück. Da war er als kleiner Bub mit seinem Vater auf der Suche nach einem Brunnen mit der Rute losgezogen. „Ich bin ihm immer hinternach, mit der Rute ich der Hand. Und wenn sie bei mir auch gezuckt hat, war ich stolz.“ So probierte er sich als Erwachsener wieder am Rutengehen und fühlte sich damit so wohl, dass er es inzwischen zu seinem Beruf gemacht hat. Zusätzlich bietet er Traumdeuten und Lebensberatung an. „Jetzt bin ich richtig glücklich, weil ich Dinge mache, die mir Spaß machen, und Menschen helfen kann.“

Inzwischen wohnt der gebürtige Friedrichshafener im Allgäuer Oberstaufen. „Ich musste aus meiner alten Heimat raus, ich habe da nicht mehr reingepasst“, erklärt er. In Oberstaufen sei er nun glücklich. Wobei er trotzdem mit dem Gedanken spielt, sich eines Tages wieder ein Haus am Bodensee zu kaufen. Die Liebe zur Wurst ist ihm vergangen, die zum See geblieben.

