vor 35 Min.

Von ICE erfasst - 18-Jähriger tot Bayern

Im oberfränkischen Coburg ist am Dienstag ein 18-Jähriger von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden.

Im oberfränkischen Coburg ist am Dienstag ein 18-Jähriger von einem ICE erfasst worden. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag im oberfränkischen Coburg von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der junge Mann gegen 7.15 Uhr an der zweigleisigen ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg einen unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger überqueren. Aus ungeklärter Ursache bemerkte er einen herannahenden ICE nicht. Der 18-jährige Coburger erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, ein sofort alarmierter Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

Bahnstrecke blieb in beiden Richtungen gesperrt

Der Lokführer erlitt einen Schock, die etwa 150 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Die Bahnstrecke blieb in beiden Richtungen bis zum späten Vormittag gesperrt. (dpa/lby)

