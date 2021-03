25.03.2021

Von Lastwagen angefahren: 77-Jährige stirbt

Beim Abbiegen hat ein Lastwagen in Rosenheim eine Frau erfasst. Sie starb noch am Unfallort.

Eine Seniorin ist in Rosenheim von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Sie ging nach ersten Erkenntnissen bei Grün über eine Fußgängerampel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeitgleich habe der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag nach rechts abbiegen wollen. Dabei erfasste er die Frau und überrollte sie. Die 77-Jährige war sofort tot. Der Fahrer des Kieslasters erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. (dpa)

Themen folgen