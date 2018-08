vor 40 Min.

Von Plärrer bis Lechflimmern: Das ist am Wochenende in Augsburg los Bayern

Das Wochenende in Augsburg hat mal wieder einiges zu bieten.

Am Wochenende ist in Augsburg wieder einiges geboten: Für Groß und Klein ist etwas dabei. Unsere Tipps fürs Wochenende im Überblick.

Hallo Wochenende - Tschüss Langeweile. Für viele steht mit dem Wochenende jede Menge Freizeit vor der Tür: In Augsburg und Umgebung findet wieder allerlei Interessantes statt. Trotz sinkender Temperaturen am Ende der Woche können die freien Tage in der Region genossen werden.

Der Start ins Wochenende: Es ist Plärrer-Zeit in Augsburg

Der Augsburger Herbstplärrer eröffnet: Am Freitag öffnet der 140. Plärrer seine Pforten und bietet wieder zahlreiche Fahrgeschäfte, Buden und Festzelte. Ab 12 Uhr sind die Attraktionen auf dem Plärrer geöffnet. Gefeiert werden kann bis 23 Uhr in den Abendstunden. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl eröffnet gegen 18 Uhr den Plärrer dann offiziell: Mit dem Fassanstich im Festzelt Schaller wird die fünfte Jahreszeit in der Fuggerstadt eingeläutet.

Am Eröffnungstag des Plärrers 2018 können Besucher sparen: Zwischen 16 und 18 Uhr kosten alle Fahrgeschäfte nur 1,40 Euro.

Öffnungszeiten, Programm, Festzelte: Alle Infos zum Plärrer 2018 gibt es hier.



Dirndl und Lederhose: Secondhand-Trachtenmarkt am Freitag

Auf rund 150 Quadratmetern wird am Freitag gut erhaltene Trachtenmode angeboten: Egal, ob Dirndlschürze, Lederhose oder Weste - die Auswahl auf dem Secondhand-Trachtenmarkt ist groß. Von 11 bis 18.30 Uhr kann im Vinty's am Oberen Graben 4 geshoppt werden, was das Zeug hält.

Der Erlös kommt einer Hilfsorganisation zu gute, die jungen Menschen im Nordirak Sprachkurse ermöglicht.

Open Air Kino: Lechflimmern unter freiem Himmel

Am Freitag und am Samstag haben Kinofans die Möglichkeit Filme am Lech zu sehen. Beim Lechflimmern werden verschiedenen Filme gezeigt, die für Jung und Alt Spaß auf der Leinwand versprechen. Los geht es ab 20 Uhr im Familienbad am Plärrer. Das Programm im Überblick:

Freitag: Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: Styx

Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: Styx Samstag: Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Eishockey: Augsburg Panther empfangen Graz 99ers

Am Freitag empfangen die Augsburg Panther die Graz 99ers im heimischen Curt-Frenzel-Stadion zum ersten Vorbereitungsspiel. Ab 19.30 Uhr testet der AEV gegen die Österreicher. Tickets für die Partie sind an der Abendkasse erhältlich. In der Vorbereitung kosten alle Sitzplatzkarten 14 Euro und alle Stehplatzkarten 7 Euro. Kinder bis 14 Jahren kommen kostenlos ins Stadion.

Die Saison beginnt für die AEV-Akteure am 14. September bei den Kölner Haien (19.30 Uhr)

Kultstrand in Augsburg: Die letzten Sonnenstrahlen genießen

Wer den Sommer noch nicht vollends verabschieden möchte, kann sich am KultStrand am SchlachthofQuartier entspannen. Ab 16 Uhr gibt es DJ Events, mietbare Grills und verschiedenste Street Food-Angebote. Bis zum 2. September hat der Strand bei gutem Wetter noch geöffnet.

Flohmarkt auf dem Sonnendeck

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Sonntag können auf dem Sonnendeck in der Augsburger Ludwigstraße wieder wahre Schätze ergattert werden. Schlendern, entspannen und schlemmen sind beim Flohmarkt über den Dächern angesagt. Ein DJ sorgt zudem für passende Musik. Von 14 bis 20 Uhr hat der Flohmarkt geöffnet.

Wer auf dem Flohmarkt etwas verkaufen möchte, muss keine Standgebühr bezahlen. Eine Nachricht an die Veranstalter des Flohmarkts mit eurem Namen reicht aus, um mitmachen zu können. Aufgebaut werden kann ab 12 Uhr am Mittag. Bei schlechtem Wetter haben die Veranstalter angekündigt, das Event um eine Woche zu verschieben - gleicher Ort, gleiche Uhrzeit.

