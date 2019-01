08:28 Uhr

Von Türkei abgeschoben: Augsburger wegen Terrorverdachts in U-Haft Bayern

Ein Mann aus Augsburg soll im Sommer 2017 versucht haben, über die Türkei nach Syrien in ein Terrorcamp zu reisen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk.

Ein 32-jähriger Mann aus Augsburg wurde nach Informationen des Bayerischen Rundfunks von der Türkei nach Deutschland abgeschoben. Wie der BR berichtet, wollte sich der zum Islam konvertierte Deutsche im Sommer 2017 einer Al-Qaida-nahen Terrorgruppe in Syrien anschließen und habe versucht, über die Türkei nach Syrien auszureisen. Dort wurde er nach Angaben des BR gestoppt und festgenommen, ebenso wie ein 22-jähriger Türke aus Augsburg und ein 22-jähriger Afghane.

Wie der BR weiter berichtet, sei der Mann am 10. Januar 2019 in Stuttgart gelandet, wo die Polizei ihn am Flughafen festnahm. Er sitzt jetzt in Bayern in Untersuchungshaft.

Ermittlungen gegen mutmaßlichen Dschihadisten aus Augsburg

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn. Dem 32-jährigen Augsburger wird Vorbereitung und Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er wird verdächtigt, dass er sich in Syrien militärisch ausbilden lassen wollte.

Die Augsburger Polizei ermittelte bereits im Mai 2017 gegen die Männer, im November 2017 fand dann im Raum Augsburg eine Großrazzia statt. Weil der Fall als Terrorverfahren eingestuft wird, ist die Generalstaatsanwaltschaft in München dafür zuständig.

Die Familie des türkischstämmigen 22-Jährigen, die im Kreis Augsburg lebt, wusste offenbar zunächst gar nichts von der Ausreise des Sohnes. Sie meldeten ihn als vermisst, als er im Frühjahr 2017 plötzlich weg war. Auch davon, dass er mit zwei weiteren Männern aus dem Raum Augsburg unterwegs ist, wollen sie nach Informationen unserer Redaktion nichts gewusst haben. Die Staatsschutz-Ermittler der Polizei in Augsburg kamen aber offenbar bald auf die Spur der Männer. (AZ)

