13:01 Uhr

Von der Ankündigung zur Absage: Die Chronologie des Falles Sahin

Sener Sahin wollte für die CSU als Bürgermeisterkandidat antreten. Aus der Partei kam Widerstand - weil Sahin Moslem ist. Hier finden Sie alles Wichtige zu dem Fall.

Seit dem Wochenende taucht der Name des kleinen Örtchens Wallerstein immer wieder in den Schlagzeilen auf. Die CSU wollte in dem Dorf in Nordschwaben den 44 Jahre alten Geschäftsmann Sener Sahin als Bürgermeisterkandidaten nominieren. Der Widerstand aus den eigenen Reihen war aber so groß, dass Sahin seine Kandidatur wieder zurückzog. Deutschlandweit wurde über den Fall berichtet - und bei der Klausur ihrer Landesgruppe im oberbayerischen Seeon bemühten sich viele hochrangige CSU-Politiker um Schadensbegrenzung. Wir listen noch einmal die wichtigsten Eckpunkte des Falls auf.

Sener Sahin wollte für die CSU als Bürgermeisterkandidat antreten. Aus der Partei kam Widerstand - weil Sahin Moslem ist. Bild: Walter Brugger

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: CSU: "Noch nicht so weit" für Muslime - was soll das heißen?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen