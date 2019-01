vor 33 Min.

Vorfahrt missachtet - Mann schwer verletzt Bayern

Weil er die Vorfahrt missachtet hat, ist ein Mann mit seinem Auto in einen anderen Wagen gefahren. Er wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Marktoberdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann auf die B472 abbiegen, übersah aber ein Auto, das bereits auf der Bundesstraße unterwegs war. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Wagen in die Beifahrerseite des anderen Autos. Der Mann wurde schwer verletzt ins Kreiskrankenhaus Kaufbeuren geflogen. Die beiden Frauen in dem anderen Wagen wurden leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden, die B472 war eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt. (AZ)

