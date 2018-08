vor 51 Min.

Waffenamnestie in Bayern: Herrmann stellt Ergebnisse vor Bayern

Bayerns Inneminister Joachim Herrmann stellt am Montag die Ergebnisse der Waffenamnestie vor.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Montag die Ergebnisse der Waffenamnestie vor. Bis zum 1. Juli konnten Besitzer ihre Waffen bei der Polizei abgeben.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt am Montag in Nürnberg die Ergebnisse der Waffenamnestie vor. Vom 6. Juli 2017 an konnten Eigentümer ein Jahr lang ihre illegalen Waffen straffrei bei der Waffenbehörde oder der Polizei abgeben. Grundlage dafür war die Änderung des Waffenrechtes zum 6. Juli 2017.

Auch zahlreiche legale Waffen abgegeben

Wie das bayerische Innenministerium mitteilt, haben sich auch zahlreiche Besitzer legaler Waffen dazu entschlossen, sich von ihren Waffen und ihrer Munition zu trennen. Die genauen Zahlen gibt das bayerische Innenministerium vorab nicht bekannt. Inneminister Herrmann spricht aber von einem "vollen Erfolg" der Amnestieregelung.

Änderungen im Waffenrecht nach Amokläufen 1 / 8 Zurück Vorwärts Nach dem Amoklauf im Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor zehn Jahren und nach der Bluttat von Winnenden 2009 hat der Gesetzgeber das Waffenrecht in Deutschland verschärft. Einige wichtige Änderungen:

2002: Einführung einer verpflichtenden medizinisch-psychologischen Untersuchung für angehende Schützen unter 25 Jahren.

2002: Die Altersgrenze für Kauf und Besitz von Schusswaffen bei Sportschützen steigt von 18 auf 21, bei Jägern von 16 auf 18 Jahre.

2002: Schießsportordnungen von Verbänden, die auch ein sogenanntes Bedürfnis für bestimmte Waffen begründen können, müssen behördlich genehmigt werden.

2009: Verschärfte Überprüfungsmöglichkeit für das sogenannte waffenrechtliche Bedürfnis.

2009: Schießen mit großkalibrigen Waffen ist erst ab 18 Jahren möglich.

2009: Weitgehendere Möglichkeiten zur Kontrolle der Waffenaufbewahrung, auch mit verdachtsunabhängigen Kontrollen, aber normalerweise kein Zutritt zur Wohnung ohne Zustimmung des Waffenbesitzers.

2012: - Der Bundestag beschließt am Jahrestag des Erfurter Amoklaufs im April die Zusammenfassung von Daten der rund 600 kommunalen Waffenbehörden in einem deutschlandweiten Waffenregister.

Nach Amoklauf in Winnenden bereits Waffenamnestie

Bereits vor dem Ablauf der diesjährigen Waffenamnestie zeichnete sich jedoch ein deutlich niedrigerer Rücklauf ab als bei einer ähnlichen Aktion 2009. Darauf hatte bereits eine informelle Abfrage bei den Bundesländern zur Halbzeit der aktuellen Amnestieregelung hingedeutet, wie das Bundesinnenministerium Ende Juni der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Amoklauf in Winnenden war 2009 Anlass für eine Waffenamnestie. (AZ)

