Wahlbenachrichtigung verloren: So können Sie heute trotzdem wählen

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern geht es um viele politische Ämter. Unter anderem bestimmen die Wahlberechtigten Bürgermeister, Landräte, Kreisräte und Gemeinde- beziehungsweise Stadträte. Wer seine Stimme abgeben darf, muss spätestens drei Wochen vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung erhalten.

Diese sollte am besten mit zum Wahllokal genommen werden, dessen Adresse auf den Unterlagen angegeben ist. Aber was ist, wenn die Wahlbenachrichtigung verloren wurde und sich am Wahltag einfach nicht mehr finden lässt? Lässt sich dann trotzdem wählen?

Die beruhigende Antwort: Das ist ohne größere Probleme möglich. In diesem Artikel erklären wir, was Sie dabei beachten müssen.

Wahlbenachrichtigung verloren: Trotzdem wählen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern

Das Bayerische Innenministerium empfiehlt, die Wahlbenachrichtigung mit zur Wahl zu nehmen. Denn damit kann vor Ort die Berechtigung im Wählerverzeichnis schnell geprüft werden. Eine Pflicht zur Mitnahme gibt es aber nicht.

Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat und trotzdem wählen möchte, sollte laut Ministerium aber einen gültigen Ausweis mitbringen - also zum Beispiel den Personalausweis oder den Reisepass. Wer sich ausweisen kann und im Wählerverzeichnis steht, kann dann ohne Probleme seine Stimme abgeben.

Keine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl in Bayern bekommen?

Spätestens drei Wochen vor der Wahl müssen alle Berechtigten die Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Wenn nach Ablauf dieser Frist nichts angekommen ist, sollten Betroffene bei ihrer Gemeinde nachfragen. Am 15. März bieten Kommunen unter Umständen eine Info-Hotline an.

