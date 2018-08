vor 49 Min.

Waldbrand in Kiefersfelden: Ramsauer Alm wird evakuiert Bayern

Im Bereich der Ramsauer Alm am Schwarzenberg in Kiefersfelden ist ein Waldbrand ausgebrochen. Vier Hubschrauber und mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Im Bereich der Ramsauer Alm am Schwarzenberg in Kiefersfelden ist ein Waldbrand ausgebrochen. Vier Hubschrauber und mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Am Schwarzenberg in Kiefersfelden ist Polizeiangaben zufolge am Donnerstagvormittag ein Waldbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Brand derzeit noch nicht unter Kontrolle. Momentan befinden sich laut Polizei vier Hubschrauber, 135 Feuerwehrleute sowie 30 Helfer der Bergwacht im Einsatz. Auch die Ramsauer Alm wird vorsorglich evakuiert.

Brandherd ist zu Fuß nicht zugänglich

Gegen 16 Uhr am Nachmittag hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. Der Brandherd liegt an einer zu Fuß unzugänglichen Stelle an einem steilen Berghang unterhalb des Gipfels. Wie die Polizei mitteilt, erstreckt sich der Brand über ein Gebiet von mindestens 30 auf 70 Meter. (AZ)

Themen Folgen