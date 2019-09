Wandern, Biergarten, See: So schön wird das Wetter am Wochenende

Wetter

12:16 Uhr

Wandern, Biergarten, See: So schön wird das Wetter am Wochenende

Der Spätsommer macht seinem Namen am Wochenende alle Ehre: Viel Sonne, blau-weißer Himmel und Temperaturen bis zu 28 Grad verwöhnen die Menschen in Bayern. Bild: Matthias Balk, dpa