Wann ist Sonnenaufgang / Sonnenuntergang in München und Augsburg?

Wann ist der Sonnenaufgang heute oder morgen in München und Augsburg? Um welche Uhrzeit der Sonnenuntergang? Hier gibt es die Infos.

Wann geht die Sonne in München oder Augsburg auf? Wann geht sie wieder unter? In diesem Artikel geben wir immer aktuell eine Übersicht über die Termine für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute, morgen und an weiteren Tagen.

Der 21. Juni war der längste Tag des Jahres 2019 - mit etwa 17 Stunden. Seitdem werden die Tage langsam immer kürzer und die Nächte immer länger. Aktuell liegen etwa zwölf Stunden zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - bis zum Dezember wird das noch einmal deutlich weniger.

Wann wird es genau hell? Und um welche Uhrzeit geht die Sonne unter? Hier die Termine für München und Augsburg in der Übersicht. Die Uhrzeiten unterscheiden sich zwischen den beiden bayerischen Großstädten um einige Minuten.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang heute oder morgen in München

Mittwoch, 18.9.19

Sonnenaufgang: 6.54 Uhr

Sonnenuntergang: 19.21 Uhr

Donnerstag, 19.9.19

Sonnenaufgang: 6.56 Uhr

Sonnenuntergang: 19.19 Uhr

Freitag, 20.9.19

Sonnenaufgang: 6.57 Uhr

Sonnenuntergang: 19.17 Uhr

Samstag, 21.9.19

Sonnenaufgang: 6.58 Uhr

Sonnenuntergang: 19.15 Uhr

Sonntag, 22.9.19

Sonnenaufgang: 7.01 Uhr

Sonnenuntergang: 19.10 Uhr

Montag, 23.9.19

Sonnenaufgang: 7.02 Uhr

Sonnenuntergang: 19.08 Uhr

Dienstag, 24.9.19

Sonnenaufgang: 7.04 Uhr

Sonnenuntergang: 19.06 Uhr

Mittwoch, 24.9.19

Sonnenaufgang: 7.05 Uhr

Sonnenuntergang: 19.04 Uhr

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Augsburg: Uhrzeit für heute, morgen und weitere Tage

Mittwoch, 18.9.19

Sonnenaufgang: 6.57 Uhr

Sonnenuntergang: 19.24 Uhr

Donnerstag, 19.9.19

Sonnenaufgang: 6.58 Uhr

Sonnenuntergang: 19.21

Freitag, 20.9.19

Sonnenaufgang: 7 Uhr

Sonnenuntergang: 19.19 Uhr

Samstag, 21.9.19

Sonnenaufgang: 7.01 Uhr

Sonnenuntergang: 19.17 Uhr

Sonntag, 22.9.19

Sonnenaufgang: 7.04 Uhr

Sonnenuntergang: 19.13 Uhr

Montag, 23.9.19

Sonnenaufgang: 7.05 Uhr

Sonnenuntergang: 19.11 Uhr

Dienstag, 24.9.19

Sonnenaufgang: 7.07 Uhr

Sonnenuntergang: 19.09 Uhr

Mittwoch, 24.9.19

Sonnenaufgang: 7.08 Uhr

Sonnenuntergang: 19.07 Uhr

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Wann sind Sommersonnenwende und Wintersonnenwende?

Am längsten sind die Tage an der Sommersonnenwende am 20., 21. oder 22. Juni. Die Sonne erreicht dann ihren Höchststand über dem nördlichen Wendekreis und es ist etwa 17 Stunden hell.

Danach wird der Abstand zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer kürzer, bis am 21. oder 22. Dezember die Wintersonnenwende erreicht ist. Es handelt sich auf der Nordhalbkugel also um en kürzesten Tag des Jahres. Die Sonne steht mittags so niedrig wie sonst nie am Horizont. Ein Tag dauert gerade mal rund acht Stunden.

Drei Monate später sind Tag und Nacht gleich lang - es herrscht die sogenannte Tag-und-Nacht-Gleiche. Noch einmal drei Monate später ist dann wieder Sommersonnenwende. (AZ)

