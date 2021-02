vor 33 Min.

Wann öffnen Schule und Kita? Familien erfahren das erst kurzfristig

Erst nächste Woche will die Regierung entscheiden, ob die Einrichtungen am 14. Februar öffnen. Der Lehrerverband fordert: Aufmachen ab einer Inzidenz von 50.

Von Sarah Ritschel

Familien in Bayern erfahren wohl erneut erst kurzfristig, ob Schulen und Kitas am 15. Februar öffnen. Entscheidungen dazu würden erst kommende Woche gefällt, sagten Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU) und Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) am Dienstag nach einer Videoschalte des Kabinetts. Piazolo entschuldigte die Kurzfristigkeit damit, dass „ Corona nicht immer Planungssicherheit“ zulasse.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands und bis 2020 Schulleiter eines Gymnasiums in Deggendorf, kreidet der Politik an, dass sie kein klares, verlässliches Schema vorlegt. Er plädiert für eine Schulöffnung nach Inzidenzzahlen. „Der Kultusminister müsste klar sagen: Bei einer Inzidenzzahl von 50 gehen wir in den Wechselunterricht, darüber bleiben die Schulen im Distanzunterricht. Dann hätten wir zwar bayernweit einen Flickenteppich, aber einen, der gerechtfertigt und für die Schulen nachvollziehbar ist.“

Abiturienten verweigern Schulbesuch wegen Corona-Mutationen

Noch bis mindestens 14. Februar lernen fast 98 Prozent der Schüler zu Hause. Nur die Abschlussklassen an Gymnasium, Fachober- und Berufsoberschule sind am Montag an ihre Schulen zurückgekehrt – unter Protest. In Nürnberg verweigerten Abiturienten an sieben Gymnasium den Schulbesuch – aus Angst vor Corona-Mutationen.

Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des größten deutschen Lehrerverbands. Bild: Armin Weigel, dpa

Bildungsexperten sind sich aber einig, dass gerade Grundschüler auf die sozialen Kontakte im Klassenzimmer angewiesen sind. Auch Heinz-Peter Meidinger schlägt vor, die Grundschulen als erste zu öffnen, wenn die Infektionszahlen es zulassen.

Die Staatsregierung arbeitet nach den Worten von Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gerade an verschiedenen Szenarien - und an einem Testkonzept für die Schulen. Man sei "aber noch im Diskussionsprozess", sagte Holetschek. Offen sei, wer genau getestet werden könnte, die Frage der Freiwilligkeit oder die Frage nach den Inzidenzwerten.

Über den Inzidenzwert ist noch nicht entschieden

Grundsätzlich steht Bayerns Kultusminister Schulöffnungen positiv gegenüber. Vergangenen Donnerstag betonte er: "Es ist unser Ziel, ab 15. Februar wieder deutlich mehr Schüler in die Klassenzimmer zu bringen." Letztendlich sei eine Öffnung der Klassenzimmer nur dann möglich, "wenn die Inzidenzwerte es hergeben", warnte er. Das Problem: Ab welchem Inzidenzwert ein Schulstart geplant und zu verantworten ist, dazu hat das Ministerium bislang keine Entscheidung getroffen. (mit dpa)

