11:43 Uhr

Wann werden die Corona-Infizierten aus der Klinik in München entlassen?

Im Klinikum Schwabing in München werden sieben Corona-Patienten behandelt.

Plus Es gibt neue Erkenntnisse über das Coronavirus. Wie es den Patienten geht, die in einem Münchner Krankenhaus isoliert werden, und was nun der nächste Schritt ist.

Von Stephanie Sartor

Das Prozedere wird wohl noch ein paar Tage so weiter gehen: Jeden Tag werden die Corona-Infizierten durchgecheckt, wird nach den winzigen Erregern gesucht, die derzeit so eine große Aufregung verursachen. Mit Abstrichen im Mund, Untersuchungen im Urin, Stuhl und Blut wird täglich die Virenbelastung gemessen – momentan werden nach Angaben der Schwabinger Klinik in München, wo sieben Corona-Erkrankte behandelt werden, weiterhin Erreger bei den Patienten nachgewiesen.

Dennoch ist man in der Klinik optimistisch, dass die Entlassung der Menschen näher rückt. Demnächst sollen Kriterien dafür bekannt gegeben werden. Denn wann und ob die Patienten das Krankenhaus verlassen dürfen, das liegt nicht nur im Ermessen der behandelnden Ärzte vor Ort. "Wir entscheiden das nicht alleine, die Kriterien werden von den Behörden definiert", sagt ein Sprecher der München Klinik. "Wir hoffen, dass es noch in dieser Woche eine Definition gibt." Coronavirus: Eine Kommission analysiert derzeit die Daten Wann die Corona-Patienten entlassen werden können, sei nicht so einfach zu sagen, teilt das Robert-Koch-Institut mit. "Die Informationen, wie lange und worüber die Virusausscheidung erfolgt, gibt es bislang nicht, daher kann das derzeit niemand sagen", erklärt Sprecherin Susanne Glasmacher. Auch das bayerische Landesamt für Gesundheit (LGL) kann noch nichts Konkretes sagen. "Das Ende der infektiösen Periode ist momentan nicht sicher anzugeben", teilt Sprecherin Katrin Grimmer mit. Am LGL habe zur Frage der Entlassung eine ärztliche Expertenkommission getagt. "Die Kommission analysiert derzeit sämtliche dazu vorliegenden Daten und wird in Kürze eine Empfehlung geben." Der Zustand der Patienten in der München Klinik ist nach wie vor stabil. Das gilt nach Angaben des Krankenhauses auch für einen Patienten, bei dem neben einer erhöhten Temperatur auch eine beginnende Entzündung der Atemwege beobachtet wurde. Chefarzt: Auf keinen Fall gefährlicher als Influenza Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik warnt davor, in Panik zu verfallen. Er macht deutlich: "Corona ist auf keinen Fall gefährlicher als Influenza." Die Sterblichkeit werde zwar in China mit zwei bis drei Prozent angegeben, fährt er fort. Aber: "Das halten wir für überschätzt. Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit deutlich unter einem Prozent liegt, eher sogar im Promillebereich." Das sei eine ähnliche Größe wie bei der Influenza. "Mit einer sehr, sehr gefährlichen Erkrankung hat das nicht viel zu tun", sagt Wendtner. Der Mediziner ist auch Teil eines Forscherteams, das neue Details über das Virus herausgefunden hat: Bereits bei schwachen Symptomen ist wohl eine Ansteckung möglich. Untersuchungen der Berliner Charité, des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr und der München Klinik Schwabing belegen, dass bei einigen der Patienten auch bei einer milden Symptomatik – wie bei einer harmlosen Erkältung – Viren im Nasen-Rachen-Raum nachgewiesen werden konnten. Die Viren können sich, wie die Wissenschaftler zudem herausfanden, auch im Verdauungstrakt vermehren. Ob man sich auch über den Stuhlgang anstecken könne, das werde derzeit untersucht. Patientin flieht aus Krankenhaus Während die Patienten in der Schwabinger Klinik auf ihre Entlassung warten, hatte eine Frau in Österreich weniger Geduld. Mehreren Medienberichten zufolge floh eine 31-Jährige aus dem Landeskrankenhaus Salzburg, wo sie als Corona-Verdachtsfall behandelt wurde. Die Frau war mit Atemwegsproblemen von einer Asien-Reise zurückgekehrt. Sie war auf der Isolierstation untergebracht und von dort in der Nacht auf Mittwoch verschwunden. Mittlerweile wurde sie von der Polizei gefunden und wieder ins Krankenhaus gebracht. (mit dpa) Mehrere Infizierte sind Mitarbeiter der Fimra Webasto: Ein Unternehmen im Ausnahmezustand: Das sagt Webasto-Chef Holger Engelmann Weitere Artikel zum Thema Coronavirus: Coronavirus: So ist das Leben für die Menschen in der Quarantäne

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

