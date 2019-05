vor 56 Min.

Wann wird es wieder wärmer?

Der Mai in der Region war ungewöhnlich kalt

„Die Eisheiligen halten sich dieses Jahr an den Kalender.“ So kommentiert der Allgäuer Meteorologe Joachim Schug das für Mai viel zu kalte Wetter. Nach der „kalten Sophie“ am Mittwoch war’s das dann aber mit den Eisheiligen.

Bereits seit Ende April ist es in der Region außergewöhnlich kühl. Das spürt man besonders im Allgäu. Die erste Mai-Hälfte fällt dort um vier bis fünf Grad kälter aus als im langjährigen klimatischen Mittel. In den höheren Lagen hat es zudem wiederholt geschneit, zuletzt am vergangenen Sonntag. „Einen so kühlen Start in den Wonnemonat gab es zuletzt 1991“, sagt Meteorologe Schug. Bis zum kommenden Wochenende werde es „definitiv wärmer“, verspricht er und fügt hinzu: „Jedoch nicht stabiler.“

Computerhochrechnungen versprechen Schug zufolge für den Rest des Monats frühsommerliche Wärme. Allerdings bleibt das Wetter wohl nicht ungetrübt sonnig – immer wieder gibt es Schauer und Gewitter. Die Hobbygärtner wird das freuen. Und in den Bergen wird der Schnee tauen. In den Allgäuer Alpen liegen in den Hochlagen noch über zwei Meter. (mun)

