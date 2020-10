vor 34 Min.

War’s das mit dem schönen Herbstwetter?

In den kommenden Tagen soll es ungemütlich werden. Woher der Regen kommt und ob der Herbst in dieser Woche noch einmal durchstartet.

Von Stephanie Sartor

Der Übergang ist dann doch etwas harsch: Am Sonntag saßen die Menschen noch mit Sonnenbrillen in den Straßencafés, blinzelten in den blauen Himmel, spazierten durch rot-goldene Herbstwälder – ein ganz kleines bisschen fühlte sich dieser Tag noch wie Spätsommer an. Am Montag dann: Regen, Kälte, viele Wolken. Und genau dieses Schmuddelwetter bleibt dem Freistaat jetzt auch erhalten.

Neue Regenwolken kommen nach Bayern

Bereits am Dienstag kommen neue Regenwolken nach Bayern, erklärt Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Online-Portal Wetterkontor. „Es wird es außerdem windig, in den Alpen sind sogar Sturmböen möglich“, sagt die Expertin im Gespräch mit unserer Redaktion. Höchstens im südlichen Allgäu gebe es noch eine kleine Chance auf Sonne – aber auch hier werde es im Tagesverlauf immer wolkiger. „Dieses Tief bleibt uns die ganze Woche erhalten“, dämpft Siebert-Sperl die Hoffnungen auf ein paar schöne Herbsttage.

Mehrere Tiefs über der Nordsee

Dieses Tief, von dem die Meteorologin spricht, ist eines von mehreren, die derzeit über Nordwesteuropa und der Nordsee „tanzen“, wie es Siebert-Sperl ausdrückt. Und eben durch dieses ständige Kreisen um sich selbst würden feuchte Luftmassen in den Süden Deutschlands gelenkt.

Am Mittwoch bleibt es – wie in den Tagen zuvor – nass und wolkig. Und zwar flächendeckend. In Schwaben kann es mancherorts auch Gewitter geben. Hinzu kommt ein starker Wind, in den Bergen wird es sogar richtig stürmisch.

Am Sonntag gibt es einen Schwall Kaltluft

Der Donnerstag und der Freitag sind dann nicht mehr ganz so ungemütlich, teilweise sind sogar Temperaturen bis zu 20 Grad drin – doch zum Wochenende kommt das wechselhafte Wetter dann zurück. „Es gibt wieder viele Regenwolken, die auch von Wind begleitet sind“, sagt Siebert-Sperl. „Am Sonntag kommt dann ein eichtiger Schwall an Kaltluft.“ Die Höchsttemperatur liegt dann gerade einmal bei elf Grad.

Alles nicht sehr ungewöhnlich, findet die Wetter-Expertin: „Das ist einfach ein typisches Herbstwetter.“

