Warm und wechselhaft: So wird das Wetter am Faschingswochenende

Für das Wochenende gibt es für alle Faschings-Fans gemischte Nachrichten: Neben Sonnenschein soll es auch etwas Regen geben. Aber: Temperaturen sind zweistellig.

Von Felix Futschik

Für die Faschingsumzüge am Wochenende gibt es gemischte Nachrichten: Neben Sonnenschein müssen sich alle Faschings-Fans teilweise auch auf Regen und Sturmböen einstellen.

Das Wochenende in Bayern wird wechselhaft, mit Sonne, Wind und Regen. Am Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) anfangs noch windig bis stürmisch. Örtlich kann es regnen, im Tagesverlauf scheint vermehrt die Sonne. Am Samstag regnet es nach DWD nur noch vereinzelt, insgesamt wird es sonniger bei Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad. Der Sonntag wird hingegen überwiegend bewölkt und regnerisch, am Nachmittag soll es auflockern.

Das Wetter in Schwaben wird am Wochenende wechselhaft

Für Augsburg sagen die Meteorologen des Dienstes Wetterkontor am Samstag bis zu 13 Grad an. Neben Wolken zeigt sich auch immer wieder die Sonne. "In Schwaben sollte es aber trocken bleiben", sagt Meteorologe Stefan Zender. Dafür wird der Sonntag "nicht so schön." Der Morgen beginnt eher bewölkt. Nachmittags soll es regnen und es sind teilweise schwere Sturmböen zu erwarten. "Es wird aber nicht viel Regnen", sagt Zender. Die Temperaturen bleiben mild: 13 bis 14 Grad.

Am Montag gibt es Wolken, die am Nachmittag auflockern. Für Faschingsfans bleibt es aber mit zwölf Grad mild. Nebel gibt es am Dienstagmorgen. Am Alpenrand kann es während des Tages laut Zender auch regnen. Größtenteils wird es in Schwaben aber trocken bleiben. (mit dpa)

