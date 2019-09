vor 49 Min.

Warnung vor Dauerregen am Alpenrand

Der Rekordsommer ist wohl zu Ende: Zu Wochenbeginn kühlt es in Bayern ab. Am Montag regnet es in Augsburg, in den Alpen kommt es sogar zu vereinzelten Schneefällen.

Nach dem heißen Wochenende sinken die Temperaturen in der Region zu Wochenbeginn. Für den Alpenrand warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen.

Nach einem letzten Aufbäumen am Wochenende mit Temperaturen nahe der 30 Grad-Marke scheint sich der Hochsommer aus Bayern zu verabschieden: Überall im Freistaat kühlt es zu Beginn der neuen Woche merklich ab. Besonders in den Alpen und am Alpenrand müssen sich die Menschen auf nasskaltes Wetter einstellen.

Dauerregen am Alpenrand - Schnee in Höhenlagen

Für den Alpenrand liegt laut Deutschem Wetterdienst von Sonntagabend bis Montagnacht eine amtliche Wetterwarnung wegen Dauerregens vor. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter erwartet. Oberhalb von 2500 Metern verwandelt sich der Regen am Montag sogar in leichten Schneefall und Schneeregen. In der Nacht auf Dienstag klingen die Regenfälle im Alpenvorland ab.

Auch die Temperaturen im Alpenland sind wenig sommerlich: Am Montag liegen die Tageshöchstwerte bei 14, am Dienstag bei 19 Grad. Während es im Süden Bayerns bis Montagnacht nass bleibt, kann der Norden mit trockenem Wetter rechnen. In Franken zeigt sich bei Temperaturen von 23 Grad am Montag und 25 Grad am Dienstag streckenweise sogar die Sonne.

Augsburg: Nach nassem Wochenbeginn klart es auf

Während viele Augsburger das Wochenende im Biergarten oder an den zahlreichen Seen der Region verbracht haben, lädt das Wetter zu Beginn der neuen Woche eher zu Museums- oder Kinobesuchen ein: Nachdem bereits am Sonntagabend Gewitter und Regen drohen, wird es laut Wetterkontor auch am Montag nass. Bis in der Nachmittag hinein regnet es, erst gegen Abend zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad am Tag, in der Nacht kühlt es auf 7 Grad ab.

Am Dienstag klart es auf, die Temperaturen steigen wieder: Die Sonne scheint beständig, bei Werten zwischen 16 Grad am Morgen und 22 Grad am Nachmittag. In der Nacht wird es mit 7 Grad erneut kühl. Der Mittwoch wird mit Tageshöchstwerten von 23 Grad ebenfalls sonnig.

Drittwärmster Sommer in Deutschland geht wohl zu Ende

Die Abkühlung in Bayern kommt vielen Menschen wie gerufen: Nach dem laut Deutschem Wetterdienst drittwärmsten Sommer in Deutschland seit Beginn der Messungen 1881 sehnen sich viele nach gemäßigteren Temperaturen. (dfl)

