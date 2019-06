21:01 Uhr

Warnung vor Unwetter: In der Region drohen teils starke Gewitter

Auf die aktuelle Hitze folgen bereits am Dienstagabend teils heftige Gewitter. Ab Donnerstag kann es dann in ganz Schwaben zu Platzregen und Sturmböen kommen.

Nach den aktuell heißen Tagen folgt wohl spätestens ab Donnerstag die Abkühlung. Ab Dienstag zieht von Westen her feuchte Luft ins Land. Dadurch können sich Schauer, kräftige Gewitter oder gar Unwetter entwickeln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Dienstagmittag vor erhöhter UV-Intensität im Raum Augsburg und im Süden Deutschlands. Besonders zur Mittagszeit sollten deshalb längere Aufenthalte im Freien vermieden werden. Und falls sich das nicht vermeiden lässt: Sonnencreme nicht vergessen!

In der Region drohen am Dienstagabend teils starke Gewitter

Bereits am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch sind in den Landkreisen Oberallgäu und Unterallgäu sowie in Kempten und Memmingen starke Gewitter vorhergesagt. Dabei soll es laut DWD Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und Hagel geben. Auch im Ostallgäu ziehen von Südwesten starke Gewitter auf.

"Am Mittwoch wird es in Bayern und Schwaben nur vereinzelt gewittern", sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienstleister Wetterkontor. Es werden knapp an die 30 Grad erwartet. Am Nachmittag und gegen Abend könne es vor allem am Alpenrand zu vereinzelten starken Gewittern kommen.

Am Donnerstag und Freitag erwartet der Wetterprofi starke Gewitter

Ab der Nacht auf Donnerstag rechnet Schmidt dann mit starken Gewittern in ganz Schwaben - inklusive Platzregen, Sturmböen und Hagel. Schuld daran ist das Tief "Momo", das Hoch "Tale" verdrängt. "Gewitter sind den ganzen Tag über möglich, deshalb sind die Temperaturen am Donnerstag auch entsprechend kühler." 25 Grad werden erwartet. Außerdem bleibt es schwül. Meteorologe Schmidt betont jedoch auch: "Nicht in jeder Region muss es extreme Unwetter geben." Exakte Vorhersagen seien bei Gewittern schwierig.

Am Freitag besteht nach aktuellen Aussichten weiterhin Unwettergefahr. 22 bis 24 Grad werden in Schwaben erwartet. "Am Sonntag wird es dann wieder freundlicher und am Anfang der Woche heißer und trocken", sagt Schmidt. Dann werden auch wieder um die 30 Grad erwartet. (std)

11 Bilder Hagelsturm hinterlässt Spur der Verwüstung - auch in der Region Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Themen Folgen