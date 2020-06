17:29 Uhr

Warnungen vor Hitze und Dürre: Droht uns ein Rekord-Sommer?

Sich in der Sonne bräunen, im See baden und einfach das schöne Wetter genießen – so stellen sich die meisten Menschen den perfekten Sommer vor.

Plus Einige Langzeitprognosen warnen vor einem Dürre- und Hitzerekordsommer. Warum solche Vorhersagen vorsichtig interpretiert werden sollten und was eine „Kräuterhexe“ dazu sagt.

Von Maria Heinrich

Übers Wetter lässt sich bekanntlich besonders gut streiten. Männern ist’s meistens zu warm, Frauen dagegen oft zu frisch. Freibadbetreiber und Eisdielenbesitzer mögen es am liebsten heiß und trocken. Waldbesitzer und Landwirte hoffen dagegen auf genügend Regen. Jeder hat eine Meinung, zufrieden sind die wenigsten. Schließlich könnte es immer wärmer, kälter, sonniger, wolkiger, windiger, trockener, nasser und und und sein. Übers Wetter nörgeln und sich ein bisschen zanken, geht also immer.

Uneinig ist man sich auch bei der Frage, wie der anstehende Sommer werden wird. Weltweit liegen Wetterexperten im Klinsch, welche Temperaturen die Bayern in den nächsten Wochen erwarten.

Biergarten bei Gewitter? Bergwandern bei 40 Grad?

Auf der einen Seite zum Beispiel der europäische und staatliche amerikanische Wetterdienst, die vorhersagen, dass der Sommer in Bayern trocken ausfällt, mit normalen bis leicht zu warmen Temperaturen. Auf der anderen Seite ein privater amerikanischer sowie ein britscher Wetterdienst, die eine „Karte des Schreckens“ zeigen. Sie erwarten einen Hitze- und Dürresommer mit bis zu knapp 40 Grad Celsius und rechnen mit Waldbrandgefahr und heftigen Unwettern. In eine ähnliche Richtung geht die Prognose der Weltwetterorganisation, die neue Temperaturrekorde prophezeit und einen Hitzesommer in Deutschland für möglich hält. Der Schweizer Wetterexperte Jörg Kachelmann schrieb auf Twitter dazu: „Auch nach dem neusten 46-Tage-Trend, der bis Mitte Juli reicht, scheint der Dürresommer einstweilen vollständig abgesagt.“ Und: „Ein ,Hitzesommer‘ war noch nie in den Vorhersagen drin und das scheint zumindest bis Mitte Juli auch so zu bleiben, auch wenn es später im Juni wieder sommerlicher wird.“

Die einen sagen also so, die anderen so. Worauf müssen sich die Bayern denn jetzt einstellen? Biergartenbesuch bei Blitz und Donner? Bergwanderung bei 40 Grad? Grillverbot wegen Waldbrandgefahr?

Mit einem Hitzerekordsommer rechnet auch Chefmeteorologe Joachim Schug vom Wetterportal Meteogroup nicht. „Der ist dieses Jahr vom Tisch, da sind sich die meisten Wetterdienste weltweit einig“, erklärt der Experte. „70 Prozent von ihnen tendieren derzeit zu trockenen und leicht zu warmen Sommermonaten – gemessen an der Durchschnittstemperatur.“ Genauer kann Schug momentan nicht werden. „Da müsste man jeden Monat noch einmal einzeln auseinandernehmen und analysieren. Aber bisher sieht es so aus, dass es vor allem im August länger schön und trocken sein wird.“

Allgemein warnt Schug bei solchen Langzeitvorhersagen aber zur Vorsicht. „Die Aussagen bleiben meist sehr pauschal. Das Wetter kann sich einfach so schnell ändern, das kennt man ja schon von den Drei-Tages-Vorhersagen.“ Aber das ist eben das Alltägliche, sagt Schug. „Genau darüber kann man ja vortrefflich schimpfen. Beim Wetter weiß jeder alles besser.“

"Wie’s Wetter am Siebenschläfertag, so bleibt es sieben Wochen danach"

Eine, die sich schon jetzt sicher ist, wie das Wetter im Sommer und darüber hinaus wird, ist Edeltraud Manka aus Landsberg. „Den meisten Leuten bin ich aber als Kräuterhexe Traudl bekannt“, erzählt sie. Ihr ganzes Leben beschäftigt sie sich schon mit Kräutern und Pflanzen. Vom Großvater und Vater hat sie gelernt, die Natur zu beobachten und in ihr zu lesen. „Ich schaue einfach ganz genau hin: bei der Anzahl der Vögel und welche Pflanze wann blüht.“ Ein Beispiel: die Königskerze, auch Wetterkerze genannt, eine hohe längliche Pflanze, mit gelben Blüten. „Ob der Sommer gut oder schlecht wird, das kann ich nahezu Monat für Monat am Zustand der Blüten ablesen.“ Die Vorhersage für das ganze Jahr ist schon jetzt nachzulesen auf ihrer Webseite. Für Juli und August steht dort zum Beispiel: Sonne kommt durch, gute Hochdrucklage, es kann zu Regen kommen. Doch woher weiß sie das alles? „Das habe ich mir über die Jahre mit viel Erfahrung angeeignet. Und ich liege meist zu 80 Prozent richtig.“

„Kräuterhexe“ Traudl Manka aus Landsberg. Bild: Armin Weigel, dpa

Auch von den Bauernregeln hält die selbst ernannte Kräuterhexe viel. Erst am Samstag war der Siebenschläfertag, am Montag das Hochfest St. Peter und Paul. Beide Tage sind für Manka wichtige Anhaltspunkte für die Wetterprognose. In Augsburg zum Beispiel gab es laut wetter.com am Samstag viele Sonnenstunden, Temperaturen bis zu fast 28 Grad und kaum Niederschlag. Am Montag dagegen lag die Höchsttemperatur bei 21,4 Grad, örtlich fielen bis zu zehn Liter Regen pro Quadratmeter. Was bedeutet das nun für den Sommer 2020? Manka interpretiert die beiden Tage folgendermaßen: „Wie’s Wetter am Siebenschläfertag, so bleibt es sieben Wochen danach. St. Peter und Paul klar, bringt ein gutes Jahr. Wenn kalt und nass der Juni war, verdirbt er meist das ganze Jahr.“

