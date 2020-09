vor 28 Min.

Warnwert überschritten: Memmingen ist bayernweit Spitzenreiter bei Neuinfektionen

Plus Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Memmingen den höchsten Anstieg an Corona-Neuinfektionen in ganz Bayern. Nun zieht die Stadt Konsequenzen.

Von Leonie Küthmann

Nun ist es offiziell: Die Stadt Memmingen hat den Corona-Warnwert überschritten. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Innerhalb der vergangenen Tage sind die Infektionszahlen schnell gestiegen, sodass letzte Woche bereits der Frühwarnwert erreicht war. Damals ging der Anstieg auf eine Gruppe Reiserückkehrer zurück.

Reiserückkehrer sind für den Anstieg der Corona-Zahlen in Memmingen verantwortlich

Das ist auch jetzt der Fall: Laut der Stadt Memmingen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten, genauer gesagt um mehrere Familien, die auch während des Urlaubs miteinander in Kontakt standen. Diese Familien wurden laut Stadt Memmingen teilweise komplett positiv getestet.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist innerhalb der letzten Woche um 31 angestiegen. Um den Warnwert zu überschreiten, muss der Wert der 7-Tage-Inzidenz über 50 liegen. Das ist nun der Fall, in Memmingen liegt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL bei 68,44. Memmingen ist damit der bayerische Spitzenreiter.

Wie das LGL am Montag berichtete, liegt das niederbayerische Landshut bei 55,25 Fällen und Rosenheim in Oberbayern bei 52,11 Fällen auf je 100.000 Einwohner.

Konzept der Stadt Memmingen zur Eindämmung: Noch keine Einschränkungen nötig

Die Stadt muss in solchen Fällen ein Konzept zur Eindämmung des Virus vorlegen. Was bedeutet das nun konkret für die Memminger? „Da alle Infizierten in häuslicher Quarantäne sind und keine Kontaktpersonen in Memmingen hatten, sind keine Einschränkungen für die Allgemeinheit notwendig“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Weiter hieß es am Montag aus dem Rathaus: Nachdem es am vergangenen Freitag noch 16 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen waren, stieg diese Zahl bis Sonntag auf 30 an, da teilweise komplette Familien bei der Einreise in Deutschland positiv getestet wurden.

„Auch der Schulbetrieb in Memmingen kann am Dienstag normal starten.“ Dies hat die Stadtverwaltung in Rücksprache mit den Schulaufsichtsbehörden und der Regierung von Schwaben entschieden.

Trotz des schnellen Anstiegs der Zahlen warnt Schilder davor, diese falsch zu bewerten: „Es ist entscheidend, einen Blick hinter die Zahlen zu werfen“, betont der Oberbürgermeister. „Bei uns ist die Zahl der Neuinfektionen aktuell zwar verhältnismäßig hoch, aber das Infektionsgeschehen, das durch diese Zahl beschrieben werden soll, ist eng eingegrenzt auf Rückkehrer aus Risikogebieten, ein Personenkreis in häuslicher Quarantäne ohne Kontaktpersonen in Memmingen.“ Die Einhaltung der Quarantäne wird durch die Stadt überwacht.

Memmingen hat als kreisfreie Stadt mit rund 44.000 Einwohnern im Vergleich zu einwohnerstarken Landkreisen nur einen kleinen Spielraum zwischen dem statistisch vorgegebenen Signalwert von 35 und dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Der Signalwert ist in Memmingen bei 16 Fällen erreicht, der kritische Wert bei 21 Fällen.

Insgesamt sind es in Memmingen seit Ausbruch der Pandemie 114 Fälle.

Memmingen übersteigt Corona-Grenzwert: Was gilt für Reiserückkehrer?

Nachdem Memmingen bereits in der vergangenen Woche den Frühwarnwert überschritten hatte, hat die Stadt neue Regeln erlassen: Die Allgemeinverfügung verpflichtet Reiserückkehrer aus Risikogebieten, sich direkt in häusliche Quarantäne zu begeben, unabhängig davon, ob sie ein negatives Testergebnis mitbringen oder nicht. Zudem müssen sie sich nach einigen Tagen ein zweites Mal testen lassen. Was die Stadt Memmingen sonst vorgibt, erfahren Sie hier.

Über alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unseren Live-Blog.

