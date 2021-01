24.01.2021

Warum Bayern langsamer gegen Corona impft als geplant

Leere Kühlschränke ohne Corona-Impfstoff sind derzeit in vielen Impfzentren (unser Bild zeigt das in Gablingen im Landkreis Augsburg) die Realität.

Plus In der Theorie könnten täglich 38.000 Menschen in Bayern geimpft werden. In der Realität ist die Zahl deutlich niedriger. Wie das Gesundheitsministerium darauf reagiert.

Von Maria Heinrich

Am 27. Dezember war es so weit. Der Moment, den so viele Menschen seit Monaten herbeigesehnt hatten. Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus wurden im Freistaat verabreicht, an Bewohner eines Seniorenheims im oberbayerischen Germering. Seither nimmt die Anzahl der verimpften Dosen stetig zu: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden im Freistaat bisher insgesamt rund 291.000 Impfungen gespritzt. Das entspricht angesichts einer Gesamteinwohnerzahl in Bayern von rund 13,12 Millionen Menschen etwa einer Quote von 2,2 Prozent.

38.000 Corona-Impfungen am Tag wären in Bayern möglich

Angesichts dieser Zahlen stellen viele Menschen in Bayern für sich die Rechnung auf, wann sie selbst für eine Impfung an die Reihe kommen könnten – mit teils bedrückenden Ergebnissen. Auch einige Leser haben sich diesbezüglich an unsere Redaktion gewandt, viele von ihnen mit folgender Frage: Wie viel könnte in Bayern eigentlich tatsächlich geimpft werden, wenn unendliche Mengen an Impfstoff zur Verfügung stünden?

In dieser Reihenfolge wird in Deutschland gegen Corona geimpft 1 / 16 Zurück Vorwärts Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums festgelegt.

Zunächst sollen Menschen an die Reihe kommen, die unter " höchste Priorität " eingestuft sind. Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind , ...

...genauso wie Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden oder dort arbeiten.

Auch Pflegekräfte in ambulanten Diensten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko gehören dazu. Darunter fallen: Mitarbeiter in Corona-Impfzentren, Notaufnahmen oder Intensivstationen .

"Höchste Priorität" haben außerdem Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Risikogruppen behandeln. Darunter ist zum Beispiel die Transplantationsmedizin gelistet.

Als nächstes sollen Menschen geimpft werden, die unter " hohe Priorität " kategorisiert sind. In erster Linie sind das jene, die über 70 Jahre alt sind.

Auch wer bestimmte Erkrankungen oder Behinderungen aufweist, fällt in diese Kategorie. Dazu gehören Trisomie 21 und Demenz. Auch wer eine Organtransplantation hatte, wird mit hoher Priorität geimpft.

Es genügt außerdem, Kontaktperson von Menschen in Risikogruppen zu sein, um mit hoher Priorität geimpft zu werden werden. Dazu gehören enge Kontaktpersonen von Menschen über 80, von Schwangeren oder Bewohnern von Pflegeheimen. Auch Personen, die in Einrichtungen für Senioren oder für Menschen mit geistiger Behinderung leben, sollen mit hoher Priorität geimpft werden. Außerdem fallen Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen mit Behinderung stationär oder ambulant betreuen, in diese Kategorie.

Auch bestimmte Berufsgruppen sollen schnell an die Reihe kommen. Vor allem solche, die in der Öffentlichkeit aktiv sind und viel Kontakt zu Bürgern haben. Dazu gehören Polizisten und Ordnungskräfte , die auf Demonstrationen unterwegs sind, sowie Mitarbeiter in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften oder Krankenhäusern.

Als dritte Kategorie definiert das Gesundheitsministerium Menschen mit " erhöhter Priorität ". Dazu gehört die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren.

Außerdem sollen dann Menschen geimpft werden, die zwar in medizinischen Berufen arbeiten, aber einem niedrigerem Expositionsrisko ausgesetzt sind. Dazu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laboren .

Erhöhte Priorität haben auch Menschen mit folgenden Krankheiten : Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, diversen Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma.

Auch bestimmte Berufsgruppen fallen in diese Kategorie . Darunter Lehrer und Erzieher, Polizisten, Regierungsmitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Feuerwehrmänner und -frauen, Katastrophenschutz, THW oder Justiz.

Erhöhte Priorität haben außerdem Menschen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Dazu gehören Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation.

Auch Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen werden mit erhöhter Priorität geimpft.

Wer nicht in eine dieser drei Kategorien fällt, wird ohne Priorität geimpft. Also erst dann, wenn Menschen aus diesen Kategorien an der Reihe waren.

Die Antwort darauf liefert ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums. Er erklärt gegenüber unserer Redaktion: „In allen Impfzentren sind insgesamt über 2000 Mitarbeiter vorgesehen. Die Impfzentren sind einsatzbereit und könnten täglich bis zu 38.000 Menschen impfen.“ Würde man mit dieser Zahl weiterrechnen, so würde es theoretisch rund 345 Tage dauern, bis alle Menschen in Bayern geimpft sein könnten. Angesichts der tatsächlichen Anzahl an Impfdosen, die bereits verimpft wurden – nämlich 291.000 in rund 26 Tagen – scheint dieser Zeitplan alles andere als realistisch. Grob gerechnet fanden bislang im Schnitt nämlich nur um die 11.200 Impfungen pro Tag statt.

Der Grund dafür, dass aktuell in Bayern nicht so viele Menschen geimpft werden können, wie eigentlich möglich wäre, liegt an den Lieferengpässen der Impfstoffhersteller. Die Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer bauen derzeit ihre Produktion in ihrem belgischen Werk aus. Diese Arbeiten bremsen nach Angaben des Herstellers die Lieferungen in den kommenden Wochen aus. Erst ab Mitte Februar soll wieder mehr Impfstoff nach Bayern geliefert werden.

Gesundheitsministerium: Ärzte sollen Impfzentren unterstützen

Auf dieses Problem weißt auch der Ministeriumssprecher hin: Die Impfzentren seien bereit und auch die Vergabe der Impftermine sei angelaufen. „Doch eine Terminvergabe macht nur dann wirklich Sinn, wenn alle Voraussetzungen für eine Impfung erfüllt sind. Und dazu benötigen wir in erster Linie Impfstoff.“

Unabhängig davon soll die Zahl der, theoretisch möglichen, Impfungen in Zukunft weiter gesteigert werden, erklärt der Ministeriumssprecher. Zusätzlich zur täglichen Kapazität von 38.000 Impfungen in den Impfzentren ist vorgesehen, mittelfristig die Covid-19-Impfungen auch von niedergelassenen Ärzten durchführen zu lassen – unter der Voraussetzung, dass bis dahin ausreichend und von den Ärzten einsetzbarer Impfstoff zur Verfügung steht. So ist der bisherige Impfstoff etwa auf eine sehr anspruchsvolle Kühlung angewiesen, die viele Praxen nicht leisten können. Der Ministeriumssprecher betont nichtsdestotrotz: „Dies wird die Impf-Kapazitäten deutlich erhöhen und die Impfung breiter Bevölkerungsschichten ermöglichen.“

