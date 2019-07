Warum der Bauernhof ein gefährlicher Spielplatz für Kinder ist

Plus Immer wieder sterben Kinder bei Unfällen mit Traktoren, wie in Balderschwang. Ein Sicherheitsexperte erklärt, warum es regelmäßig zu solchen Tragödien kommt.

Notwendiger als in diesen Tagen könnte die Reise, die Friedrich Allinger derzeit durch weite Teile Bayerns unternimmt, wohl gar nicht sein – dabei steht sie seit langem in seinem Kalender. Der Leiter der Abteilung Sicherheit bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ist unterwegs zu verschiedenen Bauernhöfen, um für potenzielle Gefahren im Arbeitsalltag zu sensibilisieren. Und eine Frage bekommt er von den Landwirten derzeit dauernd gestellt, sagt Allinger: „Was hätte man da nur machen können?“

Die Bauern wollen Antworten auf das tragische Traktorunglück in Balderschwang (Landkreis Oberallgäu) am vergangenen Wochenende, bei dem ein 13-Jähriger ein gleichaltriges Mädchen und einen zehnjährigen Bub überfuhr. Die beiden waren in einem am Traktor montierten Container mitgefahren. Und herausgefallen. Am Freitag sind die toten Kinder unter großer Anteilnahme der Bevölkerung im österreichischen Riefensberg beerdigt worden.

In manchen Jahren starben fünf Kinder nach Traktorunfällen

Allinger ist der Meinung, dass solche Tragödien nur verhindert werden könnten, wenn immer wieder auf die Gefahren und Risiken hingewiesen werde. Denn der Unfall in Balderschwang ist nur einer von vielen: Immer wieder geraten Kinder unter die Reifen der tonnenschweren Landmaschinen. Kinder, die beim Rückwärtsrangieren übersehen werden oder auf der Schaufel des Traktors mitfahren und herunterfallen. Aber auch jene, die scheinbar sicher auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, nach einer Bodenwelle jedoch den Halt verlieren und abstürzen. Friedrich Allinger kennt all solche Todesfälle von Kindern in Bayern. „In den guten Jahren sind es null Fälle, in den ganz schlechten fünf“, sagt der 61-Jährige rückblickend auf die vergangenen 25 Jahre.

Doch woran liegt es, dass es immer wieder zu solch schweren Unglücksfällen kommt? „Ein Bauernhof ist Abenteuerspielplatz, Lebensraum und Arbeitswelt zugleich. Diese Mischung ist gefährlich“, sagt Allinger. Laut Statistik stelle für Stadtkinder das Ertrinken das größte Risiko dar, bei Kindern auf dem Bauernhof sei hingegen das Überrolltwerden durch Fahrzeuge die häufigste Todesursache. Aber auch Maschinen könnten zur ernsthaften Gefahr werden. Kinder würden ihre Eltern genau beobachten, sich schnell etwas abschauen – und sich in einem unbeobachteten Moment selbst an einem der landwirtschaftlichen Geräte versuchen. Statt zu schimpfen, seien manche Eltern dann stolz, dass sich der Nachwuchs dafür interessiert. „Oft wollen Landwirte, dass die Kinder früh an die Landwirtschaft herangeführt werden und sind sich des Risikos häufig nicht bewusst“, sagt er.

Kindern fehlt das Bewusstsein dafür, Risiken auf dem Bauernhof einzuschätzen

Mithelfen sei an sich kein Problem: Unkraut zupfen, Stall ausmisten, Brotzeit bringen, ist alles in Ordnung. Aber Finger weg von den Maschinen. „Besonders wenn Störungen daran auftreten, kommen Kinder in Lebensgefahr“, warnt der Sicherheitsexperte. Sie probieren, das Problem eigenständig zu beheben, „ein 12-Jähriger hat aber gar nicht dieses Gefahrenbewusstsein, was da alles passieren kann“. Ebenso wenig, wenn sie auf dem Traktor mitfahren. Dann nur in geschlossenen Kabinen, mit Kindersicherung, -sitz und Gurt, empfiehlt Allinger. Und möglichst nicht während der Erntezeit, wenn der Fahrer abgelenkt ist.

Für Markus Drexler, Pressesprecher des Bayerischen Bauernverbands, ist es „das normalste der Welt“, wenn Kinder auf einer „festen Sitzmöglichkeit“ auch bei der Ernte auf dem Traktor mitfahren. Besonders im Freistaat, wo die landwirtschaftlichen Strukturen sehr familiär geprägt sind, gehe „Betrieb und Familie Hand in Hand. Zusammen leben und arbeiten sind eine Selbstverständlichkeit, die sich daraus ergibt“. Oberste Priorität habe dabei aber immer die Sorgfalt und Umsicht. „Im Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen muss man sich bewusst sein, welche Risiken es gibt“, sagt Drexler.

Um den Bauern dieses Bewusstsein für Risiken immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, setzt er seine Reise durch Bayern fort. Gemeinsam mit seinen 80 Mitarbeitern, die alle dasselbe Ziel verfolgen: Die Zahl der tödlichen Unfälle wie in Balderschwang und anderswo dauerhaft auf Null zu senken.

