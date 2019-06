Warum ein bayerisches Krankenhaus jetzt Patienten wegschicken muss

Plus Die Personal-Untergrenze sollte die Versorgung in Kliniken verbessern. Stattdessen müssen Patienten sogar weggeschickt werden. Die Lösung könnte eine längst abgeschaffte Methode sein.

Neue Personalvorgaben machen es bayerischen Krankenhäusern schwer. Statt mehr Fachkräften gibt es jetzt vielerorts weniger Patienten. Hintergrund ist die Personaluntergrenze, die seit Januar gilt. Damit wollte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bundesweit eine bessere Patientenversorgung gewährleisten. Doch am anhaltenden Personalmangel ändert das nichts, sagen Kritiker. Zum Teil werden deshalb sogar Patienten abgewiesen.

So geschehen im Klinikum Deggendorf. Wegen der neuen Regelung mussten dort in den vergangene Monaten mehrere Patienten weggeschickt werden. Der zuständige Landrat Christian Bernreiter sagt: "Die Intensivstation, Unfallchirurgie oder Kardiologie sind teilweise acht, neun, zehn Tage im Monat abgemeldet." Den Grund dafür sieht er in der neuen Regelung. Die schreibt vor, wie viel Personal Kliniken mindestens vorhalten müssen. Die Regeln gelten für vier Fachbereiche: Geriatrie, Intensivmedizin, Unfallchirurgie und Kardiologie. Für jeden Bereich ist unterschiedlich viel Personal vorgesehen. In der Intensivmedizin etwa sind es tagsüber maximal 2,5 Patienten pro Pflegekraft, nachts 3,5. In der Unfallchirurgie wiederum ist eine Pflegekraft tagsüber für zehn Patienten zuständig, nachts sogar für 20.

Wer die Untergrenzen nicht einhält, wird bestraft

Der Deggendorfer Landrat nennt diese Grenzen zu starr. Und sie lassen sich wegen der mangelnden Zahl an Pflegekräften seiner Ansicht nach nicht einhalten: "Die Menschen sind einfach nicht am Arbeitsmarkt." Ähnliches beklagt auch der Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. Zwar habe man aktuell keinen ernsten Personalmangel. Offene Stellen könnten jedoch nicht immer so schnell besetzt werden, wie es wünschenswert sei. Und weiter: "Gleichzeitig haben wir aktuell nicht den Eindruck, dass solche bürokratischen Regelungen wie die Pflegepersonaluntergrenzen die Versorgungsqualität verbessern oder den Pflegeberuf attraktiver machen."

Auch in der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, zu der die Kliniken Neu-Ulm, Illertissen und Weißenhorn gehören, ist man mit der Regelung unzufrieden. Laut Sprecherin Edeltraud Braunwarth gibt es dort zwar keine personellen Engpässe. Sie sieht jedoch ein anderes Problem: "Wenn beispielsweise zwei Fachkräfte im Dienst sind, dürfen sie sich nur um fünf Patienten kümmern. Kommt ein sechster Patient dazu, müssten wir ihn theoretisch abweisen." Bisher habe man den zusätzlichen Patienten immer unterbringen können, mit der neuen Regelung gehe das nicht mehr. Denn bei Nichteinhaltung drohen Strafen.

Krankenhäuser sind wegen der Verordnung weniger flexibel als früher

Nur im Krankenhaus St. Elisabeth in Dillingen scheint man mit der Untergrenze keine Probleme zu haben. Wolfgang Geisser, ärztlicher Direktor, sagt knapp: "Wir haben seit vielen Jahren einen vernünftigen Personalschlüssel etabliert." Bei Engpässen könne man so gegensteuern.

Dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Siegfried Hasenbein aus Friedberg, ist das Problem bekannt. Er kritisiert die Untergrenze vor allem, weil sie den Schweregrad einer Verletzung nicht einbezieht. So werde laut Verordnung ein Patient, dem lediglich Metall nach einer Operation entnommen werden müsse, ebenso eingestuft wie ein schwer verletztes Unfallopfer. "Den Krankenhäusern wird damit jegliche Möglichkeit in der Steuerung des Personals genommen", klagt Hasenbein.

Sein Lösungsvorschlag: die Rückkehr zur Pflege-Personalregelung. Die gab es bereits in den 1990er Jahren, sie wurde jedoch aus Kostengründen Anfang der 2000er wieder abgeschafft. Hasenbein erklärt: "Damit kann der Personalbedarf aller Krankenhäuser genau ermittelt werden. Und die können ihr Personal dann zielgerecht und patientenorientiert einsetzen." Damit lasse sich auch klar festlegen, wie viel Personal in deutschen Krankenhäusern fehlt. Das Grundproblem, dass zu wenige Menschen Pflegeberufe erlernen wollen, bleibe jedoch bestehen. (mit dpa)

