Warum eine Augsburgerin an der größten Polarexpedition aller Zeiten teilnimmt

Ende März beginnt für Laura Schmidt die Eiszeit. Wenn in Bayern schon Frühling ist, die ersten Osterglocken blühen und die Menschen ihre warmen Wollpullover ganz weit hinten im Schrank verstauen, packt die 33-Jährige ihre Polarausrüstung und reist nach Norden. Und zwar so weit nach Norden, wie es nur irgendwie möglich ist: In die Arktis.

Im vergangenen September brach der Eisbrecher "Polarstern" von Norwegen zu einer Expedition der Superlative auf. Ein Jahr lang driftet das Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts mit dem Meereis durch die zentrale Arktis. Wissenschaftler aus fast 20 Ländern, die während der Reise mehrfach ausgewechselt werden, wollen mit ihren Messungen den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser verstehen lernen.

Sie erhoffen sich durch die Expedition mit dem Namen "Mosaic" einen Meilenstein für die Klimaforschung. Bald steht wieder ein Besatzungswechsel an – und dieses Mal wird Schmidt mit an Bord gehen. "Ich bin sehr stolz, dass ich bei dieser Expedition dabei sein darf. Aber ich habe natürlich aus großen Respekt", sagt Schmidt, die aus Augsburg stammt und nun im oberbayerischen Miesbach lebt.

Noch steckt sie mitten in den Vorbereitungen – und sie hofft, dass die Corona-Epidemie die Reise nicht verhindert. Sie und die anderen Teilnehmer werden auf das Virus getestet, hinzu kommen diverse Blutbilder, Zahnuntersuchungen und ein Fitnesstest. Ende des Monats wird sie dann nach Spitzbergen fliegen. Auf dem norwegischen Archipel zwischen dem Nordpol und der Arktis steht noch ein Überlebenstraining an. Die junge Frau muss etwa mit einem Trockenanzug ins Eismeer springen – als Vorbereitung für den Ernstfall, etwa, wenn einmal eine Eisscholle aufbricht und sie ins Wasser fällt. Von Spitzbergen fliegt die Crew in die Arktis, das Flugzeug wird direkt auf dem Eis landen. Und dann beginnt für Schmidt das ganz große Abenteuer in der Kälte.

Wie kalt es wohl sein wird? Die 33-Jährige lächelt. "Minus 35 Grad können es schon werden", sagt sie. "Mein Vorteil ist, dass ich in den Alpen lebe und Bergsportlerin bin. Kälte bin ich also gewohnt – aber das ist natürlich noch einmal eine andere Art von Kälte." Eiskaltes Wetter kennt sie auch von ihren Reise nach Grönland. Schmidt arbeitet dort immer wieder für mehrere Veranstalter als Guide, plant derzeit auch ein Buch über die Insel. Die Kälte hat es der jungen Frau eben angetan. "Wenn man sich selbst spüren will, dann sollte man in solche Gegenden reisen", sagt sie. Diese Leidenschaft fürs Eis hatte sie schon im Studium. Kaum verwunderlich also, dass sich die Geografin auf Gletscher spezialisiert hat.

In der Arktis aber wird ihr Aufgabengebiet nur wenig mit Gletschern zu tun haben. Sondern mit etwas völlig anderem. An Bord der "Polarstern" wird Schmidt als Eisbärenwächterin eingesetzt. Mit einem Fernglas wird sie täglich acht Stunden nach den riesengroßen Bären Ausschau halten und den Zaun, der die Tiere von den Wissenschaftlern fernhalten soll, kontrollieren. Die junge Frau geht regelmäßig zum Schießtraining – um im schlimmsten Fall einen Bären töten zu können. "Das ist aber das allerletzte Mittel. Wir Eisbärenwächter sind dazu da, die Tiere zu schützen und sie zu vertreiben, wenn sie zu nahe kommen."

Wenn man Schmidt auf die Klimaerwärmung anspricht, die bei der Expedition erforscht werden soll, wird ihr Gesicht ernst. "Die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels", sagt sie. "Sie erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt." Und das hat Folgen für andere Teile der Erde, etwa immense Hitzesommer, wie sie in Europa in den vergangenen Jahren schon zu spüren waren. "Außerdem wird das Meereis immer weniger. Ende des Jahrhunderts könnte es in der Arktis komplett weg sein, Kreuzfahrtschiffe könnten bis zum Nordpol fahren."

Auf dem Schiff wird sich Schmidt mit einem anderen Crew-Mitglied eine Kabine teilen. Ob das mit dem Schlafen so richtig klappt, darüber macht sie sich derzeit einige Gedanken. Denn das Problem ist: Es ist ununterbrochen hell. "Diese Helligkeit ist extrem euphorisierend", sagt Schmidt. "Man muss sich schon sehr zwingen, ins Bett zu gehen."

Ende Juli – so der aktuell Plan – wird Schmid dann wieder zurück nach Deutschland fliegen. In die Wärme. In den Sommer.

