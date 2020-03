vor 16 Min.

Warum ist dieser See im Allgäu lila?

Ein See bei Füssen hat momentan eine ungewöhnliche, lila Farbe. Der Anblick ist spektakulär. Aber wie erklärt sich die Färbung des Weihers?

Von Benedikt Siegert

Ein seltenes Naturschauspiel gibt es zur Zeit im Faulenbacher Tal bei Füssen zu beobachten. Dort hat sich das Wasser des Gipsbruchweihers nahezu vollständig lila gefärbt. Aber woher kommt die lila Farbe?

See bei Füssen ist lila verfärbt: Woran liegt das?

Eigentlich ist der See gar nicht lila, er scheint nur so. Eigentlich ist der See rot. Grund dafür sind vereinfacht gesagt Purpurbakterien, die nur dann zur vollen Blüte kommen, wenn Faktoren wie Schwefelkonzentration und Lichtintensität perfekt zusammenspielen. Dass sich das Wasser dann so färbt, kommt in unregelmäßigen Abständen immer wieder vor, es hält jedoch nie sehr lange an.

Bekannt ist eine solch intensive Färbung des Wassers auch vom nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Alatsee. Es ist gut möglich, dass talwärts fließendes Wasser von dort die jetzige Färbung mit verursacht haben könnte.

3 Bilder So sieht der lila See aus der Luft aus Bild: Benedikt Siegert

Bakterien verfärben den See lila - keine Gefahr für die Gesundheit

Wie die Stadt Füssen mitteilt, sind die Bakterien harmlos und nicht gesundheitsgefährdend. Seinen Namen hat das Faulenbacher Tal übrigens wegen des dort einst vorherrschenden Schwefelgeruches bekommen. Nicht zu unrecht, wie sich jetzt wieder herausstellt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen