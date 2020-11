Was an Bayerns Corona-Finanzierung falsch ist

Der Freistaat Bayern muss sich wegen Corona massiv verschulden. Auf Dauer kann dies auch für die Bürger nicht ohne spürbare Folgen bleiben.

Auch in Bayern sind die finanziellen Folgen der Corona-Krise dramatisch. Gegen die 300 Milliarden Euro, die der Bund wegen Corona am Kapitalmarkt beschafft, nehmen sich die 20 Milliarden Euro Neu-Schulden in Bayern zwar fast bescheiden aus. Doch man darf sich nicht täuschen: Es dürfte mehr als eine Generation brauchen, bis das Geld zurückgezahlt ist. Zum Vergleich: 2008 musste der Freistaat zehn Milliarden Euro zur Landesbank-Rettung aufnehmen. Davon sind noch immer gut sieben Milliarden Euro Schulden übrig.

Ministerpräsident Markus Söder will trotzdem nicht sparen, sondern sogar mehr denn je in Forschung, Bildung oder Gesundheit investieren. Bis vor kurzem hätte sich niemand derart gewaltige Finanzlöcher im reichen Bayern vorstellen können. Trotzdem ist das Investieren auch auf Pump in der aktuellen Situation absolut richtig.

Die Eckpunkte des bayerischen Corona-Haushalts 1 / 9 Zurück Vorwärts In diesem Jahr hatte der Landtag eine Kreditaufnahme von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigt und dafür die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Davon wurde aber bisher nur knapp die Hälfte ausgeschöpft und in diesem Jahr verbucht. 10,7 Milliarden Euro müssen deshalb im Etat 2021 noch einmal als Kreditermächtigungen eingestellt werden. Darüber hinaus sollen keine zusätzlichen Schulden gemacht werden.

Ende dieses Jahres hat der Freistaat 8 Milliarden Euro auf dem Sparbuch. Nächstes Jahr werden davon 2 Milliarden Euro entnommen.

Die sogenannten Investitionsausgaben belaufen sich 2021 auf 9,9 Milliarden Euro, die Investitionsquote liegt bei 14,1 Prozent.

Größter Brocken sind wie üblich Bildungsausgaben (23,7 Milliarden Euro). Für das Gesundheitswesen sind 5,7 Milliarden veranschlagt.

Auf den kommunalen Finanzausgleich entfallen 10,3 Milliarden Euro.

Die "Hightech Agenda" schlägt mit 925 Millionen Euro zu Buche.

Für das Maßnahmenpaket Artenschutz werden 76 Millionen Euro eingestellt, für die Klimaschutzoffensive 77 Millionen Euro.

Für die digitale Bildung an Schulen werden im kommenden Jahr insgesamt fast 68 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt.

Insgesamt sind im neuen Etat gut 5500 neue Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind unter anderem 500 neue Stellen für den öffentlichen Gesundheitsdienst, 1835 neue Stellen für die "Hightech Agenda plus" sowie insgesamt 1250 zusätzliche Stellen für Lehrer. (dpa)

Falsch ist jedoch, dass die Söder-Regierung so tut, als wäre die Aufrechterhaltung aller staatlichen Leistungen trotz Corona aus der Porto-Kasse zu bezahlen. Denn frisches Geld ist mitnichten ohne Ende vorhanden – auch nicht in Bayern. Und niemand weiß, ob und wann der Aufschwung kommt.

Noch lebt der Freistaat vom finanziellen Polster der fetten Jahre. Auf Dauer werden sich jedoch spürbare Einschnitte für die Bürger nicht mehr vermeiden lassen.

Lesen Sie dazu auch: Das kostet Corona den Freistaat - und so will er das bezahlen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen