14:43 Uhr

Was gilt als "Haushalt"? Wir erklären Details der Corona-Regeln

So klar wie diese Corona-Regeln, die an einem Supermarkt stehen, sind nicht alle Richtlinien. Wir klären, wer sich in Bayern nun mit wem treffen darf und welche Zahlen entscheidend sind.

Die Corona-Regeln sorgen immer wieder für Verwirrung. Wie war das noch mal mit dem Treffen zweier Haushalte? Und was ändert sich an Weihnachten und Silvester?

Von Jakob Stadler und Tim Frehler

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gelten seit dem 16. Dezember verschärfte Regeln. Viele Geschäfte bleiben geschlossen, Schulkinder müssen zuhause bleiben. Bayern hat die Beschlüsse von Bund und Ländern über einen sogenannten harten Lockdown weitestgehend übernommen. Nach derzeitigem Stand gilt dieser bis zum 10. Januar. Dann soll über eine Verlängerung oder Anpassung entschieden werden. Oberste Maßgabe bei allen Beschränkungen ist es, Kontakte zu vermeiden und damit die Verbreitung des Virus einzudämmen. Der Begriff "Haushalt" (im Gesetzestext ist vom Synonym "Hausstand" die Rede) spielt dabei eine besondere Rolle.

Corona-Regeln: Definition für Haushalt

Auf den ersten Blick scheint klar zu sein, was ein Haushalt ist: Die Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Doch was ist mit der Freundin, die übers Wochenende zu Besuch kommt? Oder mit dem Kumpel, der vorübergehend in einem leeren WG-Zimmer unterkommt? Vom Gesundheitsministerium heißt es, unter den Begriff Hausstand würden "alle Personen fallen, welche dauerhaft in einem gemeinsamen Haushalt leben." Besucher zählen also nicht dazu. Nach derzeitigem Stand dürfen sich im privaten und öffentlichen Raum maximal zwei Hausstände treffen, wenn dabei eine Gesamtzahl von fünf Personen nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Zu beachten ist hierbei aber die nächtliche Ausgangssperre, die seit dem 16. Dezember in Bayern gilt. Demnach ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr mit sehr wenigen Ausnahmen untersagt. Das bedeutet, wer einen anderen Haushalt besucht, muss bis um 21 Uhr wieder zuhause sein oder dort übernachten.

Sonderregelung an Weihnachten

Anders ist das an den drei Weihnachtsfeiertagen (Heiligabend sowie erster und zweiter Weihnachtsfeiertag). Da dürfen sich alle Angehörigen eines Haushalts mit vier weiteren Menschen treffen, die aus bis zu vier verschiedenen Haushalten kommen dürfen (Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt). Diese Regelung gelte aber nur für den engsten Familienkreis, also unter anderem für (Ehe-)Partner und direkte Verwandte wie Eltern, Geschwister, Nichten oder Neffen und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen.

Ein Beispiel: Eine vierköpfige, unter einem Dach wohnende Familie, darf Besuch vom entfernt lebenden Sohn und seiner mit ihm lebenden Freundin sowie Oma und Opa bekommen. Außerhalb der Weihnachtsfeiertage gelten diese Ausnahmen nicht. An Silvester dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen.

Was gilt als "Verwandte in gerader Linie"?

Immer wieder ist in den Corona-Bestimmungen auch die Rede von "Verwandten in gerader Linie". Was ist damit gemeint? Dazu zählen zum Beispiel die eigenen Eltern, Großeltern, Kinder und Enkel. Die Seitenlinien, also etwa Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen zählen nicht dazu. Auch Geschwister gelten nicht als Verwandte in gerader Linie – sie werden im Gesetz aber zusätzlich genannt, wie auch Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.

Lesen Sie auch:

Über alle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie informieren wir in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen