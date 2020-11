11:53 Uhr

Was hat der lokale Lockdown im Berchtesgadener Land gebracht?

Corona-Tristesse in Berchtesgaden: In der Region galten strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Infektionszahlen markierten einen traurigen Rekord.

Im Oktober war der Landkreis Berchtesgadener Land Deutschlands Corona-Hotspot. Jetzt stellen sich viele die Frage, ob der Teil-Lockdown tatsächlich funktioniert hat.

Von Maria Heinrich

Ungefähr drei Wochen ist es her, dass die gesamte Bundesrepublik auf den südlichsten Zipfel von Deutschland blickte. Als zahlreiche Medienvertreter und Journalisten anreisten, um die Stimmung vor Ort einzufangen und mit den betroffenen Menschen zu sprechen. Hotels und Gaststätten wurden geschlossen, Schulen gingen in den Heimunterricht, das Verlassen der eigenen Wohnung war nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Der Grund für all das: Ende Oktober hatte sich das oberbayerische Berchtesgadener Land zum bundesweiten Corona-Hotspot entwickelt. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche – auf einen Spitzenwert von über 324 kletterte, beschloss der Landkreis einen lokalen Lockdown für einen Zeitraum für zwei Wochen – als Erstes nach dem bundesweiten Shutdown im Frühjahr. Etwa zehn Tage später zog Augsburg hinterher, noch einmal wenige Tage danach trat dann der sogenannte Lockdown light im November für alle Menschen in Kraft. Nun fragen sich viele: Was haben die Ausgangsbeschränkungen in Berchtesgaden tatsächlich gebracht?

Bayerns Innenminister Herrmann zeigte sich optimistisch angesichts der Werte

Offenbar zeigt der bundesweit erste Teil-Lockdown dieses Herbstes im Berchtesgadener Land eine erste Wirkung. Wie das Landratsamt in Bad Reichenhall meldete, sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 157,65 – also die Hälfte des Höchstwertes von 324 Ende Oktober. Auf diese Entwicklung hatten vor allem auch die Menschen Ende Oktober gehofft. Viele hatten die Einführung der strengeren Maßnahmen unterstützt, wie Passanten damals gegenüber unserer Redaktion erklärten. Ein Mann sah damals schon die Entwicklung in den kommenden Wochen voraus: „Ich glaube, das wird in nächster Zeit auch in anderen Landkreisen passieren.“ Aber er sei optimistisch, dass man die Zahlen wieder in den Griff kriege.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich angesichts dieser Entwicklung der Zahlen zuversichtlich. Er sagte, am Beispiel des Landkreises Berchtesgaden zeige sich, dass die Maßnahmen wirkten, es brauche aber immer auch die Geduld. „Es geht darum, dem Virus das Futter zu nehmen, was es benötigt, menschliche Kontakte“, sagte Herrmann.

Trotz Teil-Lockdown: Zwei neue Todesfälle im Berchtesgadener Land

Ursprünglich sollten die lokalen Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land nur bis 2. November gelten. Doch seit sich die Corona-Lage in ganz Deutschland weiter verschärft hat, herrschen auch im Berchtesgadener Land die Regelungen des allgemeinen Teil-Lockdowns. Trotz der positiven Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz meldeten die Behörde zwei neue Todesfälle. Zwei Frauen im Alter von 88 und 90 Jahren starben. Damit erhöhte sich die Zahl der mit dem Virus Gestorbenen auf 32. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie rund 1500 Menschen im Landkreis Berchtesgadener Land mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, rund 1240 sind genesen. (mit dpa)

