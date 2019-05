vor 48 Min.

Was macht die Bayern aus? Dieses Museum liefert Antworten

Das neue Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg schickt die Besucher durch 200 Jahre voller Höhen und Tiefen - mit vielen Klischees und reichlich Humor.

Von Andrea Kümpfbeck

Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer. Und nein, auch nicht der bayerische Ministerpräsident. Auch wenn der, egal wie er gerade heißt, gerne vom irdischen Paradies schwärmt, wenn er den Freistaat in den Himmel loben will. Dabei war es ein französischer Spion, der in einem Schreiben an seinen Chef vom „irdischen Paradies“ berichtete. Er hatte sich auf bayerischen Fluren herumgetrieben, um herauszufinden, ob im Süden ein weiterer Partner für Napoleons Expansionspläne zur Verfügung stünde. Ein Paradies sei dieses Bayern, das schon – „aber regiert von Idioten“, wie er weiter betonte. Nun ja, Napoleon hat das bekanntlich nicht gestört, er hat sich trotzdem mit den Bewohnern dieses Landstrichs verbündet.

Aber was ist jetzt dieses Bayern, das jeder kennt auf der Welt? Oder zumindest zu kennen glaubt. Als Antwort auf die Frage, was den schönen Flecken Erde im Süden Deutschlands ausmacht, kommen sofort sämtliche Bayern-Klischees: das Schloss Neuschwanstein, der FC Bayern, das Oktoberfest. Aber ist das tatsächlich das heutige Bayern? Ein zünftiges Land, reduziert auf wenige Begriffe? Auf hohe Berge, weiß-blauen Himmel, auf Bier aus Maßkrügen, jodelnde Trachtler in Lederhosen und die CSU?

Was ist im Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg zu sehen?

Wer sich auf Spurensuche begeben will, kann das ab Mittwoch in Regensburg tun. Ministerpräsident Markus Söder wird am Tag zuvor das gut 88 Millionen teure Museum der Bayerischen Geschichte samt vergoldetem Laden und Wirtshaus am Donaumarkt eröffnen. Das erste Museum in Bayern, das den Weg des Landes zum modernen Staat nachzeichnet. Ein neues Wahrzeichen und Prestigeprojekt seines Vorgängers Horst Seehofer, das dieser in seiner ersten Regierungserklärung 2008 versprochen hatte.

Was aber ist zu sehen in dem umstrittenen funktionalen Museumsbau direkt am Donauufer? Dort, wo einen neue Promenade entstanden ist und die Ausflugsschiffe anlegen, die jedes Jahr tausende Menschen ausspucken. Im hellen, 17 Meter hohen Eingangsbereich, durch dessen Glasdach die Sonne Rauten auf den Boden zaubert, grüßt ein Rentner die Museumsbesucher: Ein riesiger Löwe, der früher vom Balkon des Löwenbräu-Zeltes auf dem Oktoberfest brüllte, hebt den Maßkrug, wackelt mit dem Schwanz, summt die Bayernhymne.

25 Bilder Das Haus der Bayerischen Geschichte öffnet seine Tore Bild: Ulrich Wagner

Die Regensburger jedenfalls fremdeln noch immer mit der modernen Architektur des Museumsbaus. Zu schlicht sei das Gebäude, das direkt an die als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt angrenzt. Zu unspektakulär. Zu grau die Fassade. Zu trist das Aussehen. Dabei spiegelt das Grau exakt den Farbton der Mauersteine wieder, die direkt gegenüber den Rest der alten Mauer des römischen Legionslagers formen, sagt Architekt Stefan Traxler. Ein Stück weit liegt die Abneigung der Regensburger sicher auch daran, dass der Donaumarkt, die einzige unbebaute Fläche in der Altstadt, zuvor ein praktischer Großparkplatz war, auf dem freitags ein Wochenmarkt stattfand.

200 Jahre bayerische Geschichte voller Höhen und Tiefen

In dem neuen Museum wandeln die Besucher durch 200 Jahre bayerische Geschichte voller Höhen und Tiefen. Auf 2500 Quadratmetern dokumentieren 1000 Exponate, die zum Teil von der Bevölkerung gespendet oder geliehen sind, was dieses Bayern ausmacht. Und weil der Bayer ja schon ein bisschen zur Theatralik neige, habe man das im Museum aufgenommen, sagt Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte und Museumsleiter. Deshalb ist die Geschichte auf 30 Bühnen und in Vitrinen in Happen von jeweils 25 Jahren portioniert. Eine Zeitreise vom Jahr 1800 bis 2025. Und was davor war? Die Römer zum Beispiel? Das erzählt der Moderator, Schauspieler und Philosoph Christoph Süß in einer spektakulären 360-Grad-Projektion: einem witzigen Panoramafilm, der auf einem Spaziergang durch Regensburg die Geschichte zwischen den Jahren 100 bis 1800 zusammenrafft.

Wenn man dann über die Rolltreppe – untermalt von Kanonendonner, Schwertergeklirr und Pferdegetrampel – zur Dauerausstellung in den ersten Stock hinauf und ins napoleonische Schlachtengetümmel hineinfährt, ist man mittendrin in der Geschichte. Dort leuchtet einem auf dem Weg von der Zeit Bayerns unter Napoleon über den Verfassungsstaat bis zur konstitutionellen Monarchie dann auch erst einmal der Spruch „Bayern ist ein irdisches Paradies“ entgegen.

Auch König Ludwig II. lebt im 19. Jahrhundert in diesem Paradies – bis ihn seine Untertanen daraus vertreiben. Der verschnörkelte, goldene Prunkschlitten des Märchenkönigs, der die Kunst mehr liebt als das Regieren, ist zu sehen. Seine Pillendose voller Morphium. Der am Ufer entdeckte Regenschirm und die Taschenuhr, die der Kini trägt, als er im Starnberger See ertrinkt.

Weitere Seiten Was macht die Bayern aus? Dieses Museum liefert Antworten Wie Bayern zum Mythos wurde

Themen Folgen