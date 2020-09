vor 58 Min.

Was sind die Gewinner und Verlierer des Klimawandels?

So wie hier im Bayerischen Wald ist der Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer sehr deutlich zu sehen. Die Wälder werden sich in Zukunft wandeln müssen.

Der Klimawandel gilt als ultimativer Stresstest für den Wald. Eine Försterin erklärt, welche Bäume in Zukunft noch zu finden sind und welche weniger werden.

Von Brigitte Mellert

Ziel der Forstverwaltungen ist es, strukturreiche und stabile Waldökosystem zu schaffen und damit den reinen Fichtenwald abzulösen. Im Zuge dessen wurde allein in den Stadtwäldern in München in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Pflanzen gesetzt, davon etwa 90 Prozent Laubbäume und zehn Prozent Nadelbäume.

Erfahren Sie mehr in unseren Videos, welche Baumarten als Gewinner oder als Verlierer im Klimawandel gelten. Försterin Marion Schmid von der Forstverwaltung München erklärt die Hintergründe.

Die Elsbeere ist noch ein Neuling in Bayerns Wäldern. Nicht nur ihre Früchte haben heilende Wirkung, auch im Klimawandel gehört sie zu den Gewinnern.

Es wird künftig neue Baumarten in den Wäldern geben: Die Elsbeere nimmt Einzug in die Forste. Video: Brigitte Mellert, Moritz Diethelm

Weit weniger klimaresistent ist die Kiefer, die nach Angaben des Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Bayern rund 19 Prozent des Waldbestands ausmacht.

Der Wald wird sich durch den Klimawandel in Zukunft stark ändern. Marion Schmid ist Försterin und erklärt, welche Baumarten als Gewinner und Verlierer des Klimawandels gelten. Video: Brigitte Mellert, Moritz Diethelm

Ganz schlecht steht diese Baumart dar: Trockenheit und der Borkenkäfer machen der Fichte Jahr für Jahr mehr zu schaffen.

Die Fichte hat lange Zeit die Wälder als Monokultur bestimmt. Durch den Klimawandel aber wird sie immer weniger werden. Auch in kühleren Gebieten werden die Bedingungen für die Fichten stetig schlechter. Video: Brigitte Mellert, Moritz Diethelm

Der Deutsche Wappenbaum, die Eiche. Robust ist sie, ihr Holz ein Klassiker und zudem ein Hoffnungsträger des Klimawandels.

Einige Baumarten gelten als Hoffnungsträger, die sie die wärmer werdenden Temperaturen ertragen können. Video: Brigitte Mellert, Moritz Diethelm

Themen folgen