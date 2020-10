09:28 Uhr

Was und wann ist der Leonhardiritt 2020? Datum und Bedeutung

Die Leonhardifahrt, hier in Kaufering, gehört in vielen Gemeinden zum Brauchtum.

Prozessionen zum Leonhardiritt werden im Corona-Jahr 2020 kaum möglich sein. Wir erklären trotzdem, welche Bedeutung hinter diesem Tag steckt.

Der Leonhardiritt hat eine lange Tradition von mehr als 550 Jahren. In diesem Artikel erklären wir die Bedeutung hinter diesem Tag - auch wenn 2020 wegen der Corona-Pandemie die sonst großen Prozessionen kaum möglich sein werden.

Datum: Wann ist der Leonhardiritt 2020?

Das Datum für den Leonhardiritt ist in jedem Jahr derselbe: 6. November. Das ist nämlich der Gedenktag des heiligen Leonhard von Limoges. Oft finden die Prozessionen aber an einem benachbarten Wochenende statt.

Leonhardiritt: Was ist die Bedeutung der Leonhardifahrt?

Der Leonhardiritt, auch Leonhardifahrt genannt, ist eine Prozession zu Pferde, die zu Ehren des heiligen Leonhards von Limoges stattfindet. Der heilige Leonhard wird seit dem 11. Jahrhundert besonders in Altbayern verehrt - nämlich als Nothelfer und Schutzpatron für das Vieh, besonders für die Pferde. Darum werden an Leonhardi die Tiere, insbesondere die Pferde, gesegnet. Im Volksmund wurde er auch "Bauernherrgott" und "bayerischer Hergott" genannt. Bauern, Knechte, Bergleute und Schlosser rufen ihn als Heiligen an.

Zu Leonhard von Limoges sind viele Angaben unklar, sein Geburtsjahr wird aber ungefähr auf das Jahr 500 geschätzt. Das besagt die unbestätigte Überlieferung über ihn: Er soll vom Erzbischof Remigius von Reims erzogen worden sein. Er selbst lehnte es aber ab, Bischof zu werden. Stattdessen zog er sich als Einsiedler in den Wald in der Nähe von Limoges zurück. Dort soll er für Hilfsbedürftige gepredigt und sich für Gefangene eingesetzt haben. Die Legende besagt, dass durch sein Gebet die Ketten vieler Gefangener auf wundersame Weise zersprungen sein sollen.

Leonhard von Limoges soll im Wald die hochschwangere Königin gerettet haben, als bei der plötzlich die Wehen einsetzten. Zum Dank wollte der König ihm Reichtum schenken, der heilige Leonhard soll sich aber nur ein Stück Land mit Wald gewünscht haben. Dort gründete er das Kloster Noblat, das es heute noch gibt. (AZ)

