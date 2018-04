vor 36 Min.

Waschmaschine explodiert im Waschsalon Bayern

In einer Wäscherei kam es zu einer Explosion.

In einer Münchener Wäscherei ist eine Industriewaschmaschine in die Luft gegangen. Eine Fensterscheibe wurde zersplittert und zwei Personen verletzt.

In einer Wäscherei in München ist am Mittwochnachmittag eine Waschmaschine explodiert. Durch die Wucht der Detonation wurde nach Angaben der Polizei die Schaufensterscheibe des Betriebs zersplittert. Außerdem mussten zwei Personen mit leichten Schnittverletzungen behandelt werden.

Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude auf explosionsfähige Gasgemische

Ein Löschzug sowie eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr München waren im Einsatz. Mit Messgeräten kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude auf explosionsfähige Gasgemische. Laut Polizei war diesbezüglich aber nichts zu befürchten.

Die defekte Fensterfläche wurde mit Balken und Brettern verschlossen. Wie es zu der Explosion der Waschmaschine kam, ermittelt die Münchner Polizei noch. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Feuerwehr auf 20.000 Euro. (AZ)

Themen Folgen