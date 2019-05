vor 51 Min.

Wegen Bauarbeiten: Ab Montag droht Stau auf der B2 bei Gersthofen

Ab Montag, 6. Mai, beginnen die Bauarbeiten an der B2 bei Gersthofen. Autofahrer müssen daher mit Stau und Verzögerzungen rechnen.

Staualarm auf einer der meistbefahrenen Strecken in Augsburg-Land: Am kommenden Montag, 6. Mai, beginnen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 2 bei Gersthofen. In vier Bauabschnitten wird der Fahrbahnbelag zwischen den Anschlussstellen Gersthofen-Nord und Stettenhofen auf einer Länge von rund 3,5 Kilometer erneuert. Das teilt das staatliche Bauamt Augsburg mit.

Zur Verbesserung der Lärmsituation wird ein lärmmindernder Belag – eine sogenannte „Dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung (DSH-V)“ – eingebaut. Die Baukosten in Höhe von 1,75 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland.

Staualarm auf der B2: So lange müssen Autofahrer sich gedulden

Begonnen werden die Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Stettenhofen und Bergstraße in Fahrtrichtung Augsburg. Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig sind, ist eine kurzfristige Verschiebung der Arbeiten möglich. Folgender Ablauf ist geplant:

Ab Montag, 6. Mai: Bauvorbereitende Maßnahmen. Zwischen 9 und 15 steht zeitweise nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Ab Freitag, 10. Mai: Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Augsburg. Die B2 ist bis Montag, 13. Mai, um 6 Uhr morgens halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird an der Baustelle auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Es steht für jede Fahrtrichtung jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ab Montag, 13. Mai: Erneuerung der Anschlussstellen Stettenhofen und Bergstraße bis Dienstag, 14. Mai. Die Ausfahrt aus Donauwörth kommend und die Einfahrt in Richtung Augsburg ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Langweid und Gersthofen-Nord.

Ab Freitag 17. Mai: Beginn der Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Wie dieser genau abläuft, will das Bauamt zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 2 sind nach Auskunft des Bauamts Verkehrsbehinderungen unvermeidlich. Für Ortskundige empfiehlt es sich daher, die Baustelle großräumig zu umfahren. (al)

Themen Folgen