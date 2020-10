15:35 Uhr

Wegen Corona: Berghütte im Chiemgau sperrt Tiroler aus

Auf einer Berghütte im Chiemgau bleibt die Tür für Tiroler zu. Das Bundesland ist aktuell Risikogebiet, weshalb der Wirt der Priener Hütte auf Nummer sicher gehen will.

Von Michael Böhm

Ein Radler, ein Kaiserschmarrn und danach ein Platz im Liegestuhl mit dem Blick auf die Alpen – was gibt es Schöneres nach einer anstrengenden Bergwanderung? Dumm nur, wenn man an der anvisierten Berghütte vor verschlossenen Türen steht. So geht es in diesen Tagen Wanderern aus Tirol, die in der Priener Hütte im Chiemgau einkehren wollen. „Leider kein Zutritt für Gäste aus Tirol“ müssen sie dort auf einem Aushang lesen.

Was auf den ersten Blick wie die Eskalation in einem skurrilen deutsch-österreichischen Grenzstreit – die Priener Hütte liegt Luftlinie etwa zwei Kilometer von Tirol entfernt – klingt, ist in Wahrheit die Folge der Corona-Pandemie. „Wir haben um Gottes willen nichts gegen Tiroler“, betont Hüttenwirt Andreas Buttler laut eines Berichts der Tiroler Tageszeitung. Vielmehr sei es eine reine Sicherheitsmaßnahme für Gäste, Mitarbeiter sowie die Konsequenz daraus, dass Deutschland das Land Tirol als Risikogebiet eingestuft hat.

Warum die Priener Hütte im Chiemgau keinen Platz für Gäste aus Tirol hat

„Wir dürfen Gäste aus Tirol nicht beherbergen“, erklärt Buttler, ihm drohten sonst Bußgelder in Höhe von bis zu 5000 Euro. Daher habe man sich zu dem Zutrittsverbot entschlossen. „Wir sind eine Berghütte und haben keine eigene Rechtsabteilung. Daher gehen wir den sicheren Weg“, sagt Buttler in dem Zeitungsbericht.

Enttäuschte Wanderer aus Tiroler werden auf dem Aushang auf der Hüttentür um Verständnis gebeten. „Wir hoffen Euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, steht in versöhnlichen Worten unter der fett gedruckten Botschaft, dass Wanderer, die vom Walchsee in Tirol die zwei Stunden bis zur Priener Hütte gelaufen sind, auf Radler und Kaiserschmarrn verzichten müssen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen