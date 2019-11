10:15 Uhr

Weihnachtsbäckerei: Rolf Zuckowskis Musical kommt nach Bayern

Das Musical «Die Weihnachtsbäckerei» von Rolf Zuckowski geht erstmals auf Deutschlandtour. Die Tour startet in Landshut.

Fast jedes Kind ist mit den Liedern aufgewachsen. Regisseurin Carolin Spieß hat aus den Stücken ein Musical gemacht, das nun erstmals auf Deutschland-Tournee geht.

Adventszeit ist Plätzchenzeit - und so lädt Liedermacher Rolf Zuckowski wieder in "Die Weihnachtsbäckerei". Das gleichnamige Musical geht auf Tournee, Beginn ist am Mittwoch im niederbayerischen Landshut.

Die Weihnachtsbäckerei - Das Musical-Hörspiel Schmeiß den Ofen an - und ran! Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und viel Freude beim Backen! Euer Team von Musik für Dich ==> umgt.de/Weihnachtsbaeckerei Gepostet von Rolf Zuckowski - Musik für Dich am Donnerstag, 21. November 2019

Der 72-jährige Musiker will nach Angaben seiner Agentur bei der Premiere selbst dabei sein. Im vergangenen Jahr feierte das Musical von Regisseurin Carolin Spieß in Hamburg seine Uraufführung. Nun ist es wieder in 23 Städten zu sehen.

"Weihnachtsbäckerei"-Musical gastiert in Landshut

Die Geschichte dreht sich um die Geschwister Jonas, Paul und Emily, die ohne ihre Eltern Weihnachtsplätzchen backen wollen. Das Musical kommt auch in die Region: Am 29. November nach Kempten und am 30. November nach München. Alle Termine finden Sie hier. (dpa)

Themen folgen