Weihnachtsmarkt Memmingen 2019: Start, Termine, Programm

Der Memminger Weihnachtsmarkt 2019 startet am 29. November und geht bis zum 22. Dezember. Für Besucher gibt es ein umfangreiches Programm.

Der Weihnachtsmarkt Memmingen 2019 startet Ende November. Ein besonderes Highlight ist der Christkindlesmarkt auf Schloss Kronburg. Alle Infos zu Programm, Öffnungszeiten und Terminen.

Zum Weihnachtsmarkt Memmingen 2019 werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Der Memminger Christkindlesmarkt gilt als einer der größten und schönsten im Allgäu. Rund 35 Stände laden vor der Kulisse von Rathaus, Großzunft und Steuerhaus rund drei Wochen lang zum Bummeln, Essen und Einkaufen ein.

Weihnachtsmarkt Memmingen 2019: Öffnungszeiten und Programm

Der Memminger Weihnachtsmarkt startet am 29. November und geht bis zum 22. Dezember 2019.

startet am 29. November und geht bis zum 22. Dezember 2019. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr (kulinarisches Angebot bis 21 Uhr).

sind Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr (kulinarisches Angebot bis 21 Uhr). Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt Memmingen gemeinsam vom Christkind und Oberbürgermeister Manfred Schilder .

gemeinsam vom Christkind und Oberbürgermeister . Am Samstag, 01. Dezember, lädt die Lange Einkaufsnacht bei verlängerten Öffnungszeiten in die Altstadt ein.

in die Altstadt ein. An jedem Adventssamstag um 17 Uhr werden Führungen auf den Turm der Kirche St. Martin angeboten. Oben erwartet den Besucher ein besonderer Blick auf die weihnachtlich geschmückte Altstadt.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg 2019: Termine und Öffnungszeiten

Gut zehn Kilometer sind es von Memmingen nach Schloss Kronburg - doch der Weg lohnt sich, besonders in der Weihnachtszeit. Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg findet auch heuer wieder an zwei Wochenenden statt: von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November sowie von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. November.

Das Schloss erstrahlt in dieser Zeit im festlichen Lichterglanz. Bläser stimmen auf die Weihnachtszeit ein und eine Vielzahl von Kunsthandwerkern, darunter auch einige aus der Region, präsentieren ihre Produkte und bieten sie zum Kauf an. In der barocken Schlosskapelle findet eine Krippenverkaufsausstellung statt. Zudem gibt es zahlreiche Köstlichkeiten aus der Schlossküche und dem Holzbackofen.

Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Der Markt hat freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

