18-Jährige bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist eine 18-jährige Autofahrerin in Mittelfranken schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, kollidierten die Fahrzeuge am Montagabend bei Weißenburg aus zunächst unbekannter Ursache. Der 26 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos erlitt laut dem Sprecher leichte Verletzungen am Kopf. Beide seien nach dem Unfall ins Krankenhaus gekommen.

(dpa)