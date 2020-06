vor 48 Min.

Welche Freibäder in der Region schon geöffnet haben

Nicht alle Freibäder in Schwaben, Oberbayern und im Allgäu machen nach der Corona-Pause wieder auf.

Plus Wegen Corona durften die Freibäder in Bayern erst ab 8. Juni öffnen. Einige bleiben diesen Sommer komplett geschlossen. Wie sieht es in Schwaben aus? Ein Überblick.

Von Michael Kroha

Viel später als sonst ist in diesem Jahr die Freibad-Saison in der Region gestartet. Wegen der Corona-Pandemie mussten sich Badefans gedulden.

Ab 8. Juni durfte der Betrieb in Bayerns Freibädern unter strengen Auflagen aufgenommen werden. Aber nicht überall passierte das sofort. Einige haben noch immer geschlossen, warten noch ab. Und vereinzelt wird auf eine Öffnung in diesem Jahr sogar ganz verzichtet.

Corona-Krise: Diese Freibäder in Schwaben und der Region haben geöffnet

Fehlt ein Freibad? Die Angaben zu einem Freibad stimmen nicht? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an michael.kroha@augsburger-allgemeine.de. Wir aktualisieren die Karte so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

