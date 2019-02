Wenn Helfer selbst Hilfe brauchen: Tafeln in der Region kämpfen mit Problemen

Plus Die bayerischen Tafeln retten tonnenweise Lebensmittel vor dem Müll und verteilen sie an Bedürftige – auch an immer mehr Rentner. Dabei kämpfen sie selbst mit Problemen.

Es geht so nicht weiter. Das ist Fritz Schmidt nach und nach klar geworden. Was ihn und seine Mitstreiter umtreibt, veranschaulicht der Vorsitzende der Augsburger Tafel an einem Beispiel.

Ehrenamtliche der Augsburger Tafel sind völlig überlastet

Jeden Morgen fahren die Ehrenamtlichen zu Supermärkten, Molkereien, Bäckereien und den anderen Großfirmen. Sie holen Kisten voller Gemüse, Milch oder Brot ab und hieven sie in die Kleintransporter. Eigentlich sollten in jedem der acht Wagen drei Leute sitzen, zurzeit sind es aber eher zwei. Wenn überhaupt, erzählt Schmidt. Es mussten auch schon Touren ausfallen. „Wir haben einfach keine Leute mehr.“

Gleichzeitig geht die Meldung durch Deutschland, dass die Zahl der Bedürftigen, die Essen bei den Tafeln holen, sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat. Nach Angaben des Tafelverbands gibt es bundesweit etwa 1,5 Millionen Kunden. Die Nachfrage sei noch weitaus höher.

Fritz Schmidt und die Helfer der Augsburger Tafel wissen nicht, wie sie ihre Arbeit die nächsten zwei Jahre schaffen sollen. Wöchentlich verteilt die Augsburger Tafel Lebensmittel an 4500 Bedürftige, darunter 1200 Kinder und Jugendliche. Auch immer mehr Senioren geraten in Not. Oft bleibt ihnen nicht mehr genügend Geld, um sich selbst Nahrungsmittel zu kaufen. Schmidt schätzt, dass in Augsburg an die 50 Prozent der Bedürftigen Rentner sind.

Bayernweit sei fast ein Viertel der Menschen, die regelmäßig zur Tafel kommen, im Ruhestand, erklärt Reiner Haupka, Vorsitzender des bayerischen Tafel-Landesverbands. Er ist sicher: „Wir schlittern in eine totale Altersarmut hinein.“ Die Politik müsse dringend handeln, grundlegend an den Konzepten zur Rentensituation arbeiten.

Vorbereitungen für den Besucheransturm: Ehrenamtliche der Augsburger Tafel sortieren die Spenden in große Körbe. Bild: Annette Zoepf

Was die Arbeit bei den Tafeln für die Helfer bedeutet

In Augsburg schultern zwischen 200 und 220 Ehrenamtliche die Arbeit der Tafel. „Viel zu wenige“, sagt Schatzmeister Kurt Starrach. Und nicht jeder könne regelmäßig helfen. Zum Vergleich: Die Dillinger Tafel zählt 240 Helfer. Doch im Gegensatz zu Augsburg kommen weniger Menschen. Dillingen, Wertingen, Höchstädt und Lauingen haben zusammen 810 Tafelkunden, erklärt Eberhard Wirbka, Ansprechpartner für Lebensmittelspender. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Laden läuft.“

Warum die Situation in Dillingen so viel besser ist als in Augsburg, weiß Wirbka nicht. „Vielleicht, weil es bei uns nicht so viel Arbeit ist.“ Viele Ehrenamtliche bringen Freunde oder Bekannte mit. So war es auch bei ihm: Mit im Team sind seine Frau, seine Schwester, ein Jugendfreund, seine Nachbarin und Bekannte aus Höchstädt.

In Bayern sind etwa 50 Prozent der 169 Tafeln in eigenen Vereinen organisiert. Das trifft auch auf Augsburg zu. Die andere Hälfte hat einen Träger, so wie in Dillingen die Caritas. Da die Dillinger auf so viele Helfer zurückgreifen können, muss jeder von ihnen nur alle vier Wochen eine Schicht übernehmen. Anders in Augsburg. Da sollten die Ehrenamtlichen mindestens einmal in der Woche mit anpacken. Manche seien sogar täglich da, sagt der Vorsitzende. Fast alle Ehrenämtler sind im Rentenalter.

Sie haben viel zu tun, aber auch viele Helfer: Eberhard Wirbka (links) und Alois Kleebaur, Koordinatoren bei der Tafel Dillingen. Bild: Tafel Dillingen

Am Vormittag gilt es, die Lebensmittel einzusammeln, nachmittags folgt die Ausgabe. Problematisch sei das hohe Durchschnittsalter vor allem, weil die Arbeit körperlich sehr anstrengend sei, erklärt Schmidt. „Man muss Kisten schleppen, Lebensmittel sortieren – und das bei minus 15 Grad, strömendem Regen oder 30 Grad Hitze.“ Irgendwann werde das dem ein oder anderen einfach zu viel.

In Augsburg müssten sich nun dringend neue Ehrenamtliche finden. Dazu wird es bald wieder Aufrufe geben, für Fahrer, Ausgeber und Koordinatoren. Oft melden sich viele, aber die wenigsten bleiben dauerhaft. „Wenn von 20 Leuten drei bleiben, ist das schon viel“, sagt der Augsburger Schatzmeister. Ehrenamtliche, die schon so lange dabei sind wie er und Schmidt, seien „Dinosaurier, die vom Aussterben bedroht sind“.

Freistaat Bayern will ehrenamtliche Arbeit finanziell unterstützen

Soziale Programme könnten vielleicht Helfer anlocken. Starrach könnte sich vorstellen, dass Langzeitarbeitslose, die bei der Tafel mithelfen, Begünstigungen erhalten. Schon jetzt sind in Augsburg 40 Prozent der Helfer selbst Bezieher. Der Dachverband der deutschen Tafeln fordert: Wer sich nachweislich viele Jahre engagiert hat, soll zusätzliche Rentenpunkte erhalten.

Doch das bayerische Sozialministerium hat Bedenken. Es sei schwierig festzulegen, für welche ehrenamtlichen Tätigkeiten es eine spezielle Anerkennung geben soll. Mit jeweils 100.000 Euro will der Freistaat die Tafeln in den nächsten zwei Jahren unterstützen. Dem Haushaltsentwurf der Staatsregierung muss der Landtag jedoch noch zustimmen.

Der bayerische Tafel-Vorsitzende Haupka hält das für einen „Schritt in die richtige Richtung“, schränkt aber ein: „Mit 100.000 Euro komme ich ja nicht weit.“ Allein ein neues Kühlfahrzeug anzuschaffen, kostet die Tafeln zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Und wie normale Betriebe müssten sie Auflagen erfüllen, etwa bei Hygiene und Arbeitssicherheit.

Mehr als 200.000 Menschen in Bayern holen sich regelmäßig Spenden bei der Tafel. Doch die Experten aus Augsburg und Dillingen sind sich sicher: Nicht jeder Bedürftige lässt sich helfen. Der Dillinger Tafel-Koordinator Wirbka ist überzeugt: „Viele Ältere kommen nicht, weil sie sich schämen.“