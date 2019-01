31.01.2019

Wenn das Pflegegeld verpufft Bayern

Grüne kritisieren explodierende Kosten

Von Uli Bachmeier

Wie gewonnen, so zerronnen: Die Freude über die 1000 Euro Landespflegegeld pro Jahr ist bei einem Teil der Empfänger vermutlich schon wieder getrübt worden. Wie der Verband der Ersatzkassen in Bayern am Mittwoch mitteilte, sind die Eigenleistungen, die die Bewohner stationärer Pflegeheime in Bayern zu zahlen haben, innerhalb eines Jahres im Durchschnitt um mehr als 100 Euro pro Monat gestiegen.

Andreas Krahl, der pflegepolitische Sprecher der Grünen im Landtag, wirft der Staatsregierung deshalb schwere Versäumnisse vor: „Wer explodierende Pflegekosten hinnimmt und gleichzeitig Pflegegeld wie Schrotmunition verballert, ist nur auf kurzfristige Show aus, aber nicht auf echte Verbesserung für Pflegebedürftige.“

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums wies diese Kritik auf Anfrage unserer Zeitung als „sachlich nicht nachvollziehbar“ zurück. Nach seiner Darstellung gibt es keinen derartigen Zusammenhang zwischen dem Landespflegegeld auf der einen und den Pflegekosten auf der anderen Seite. „Mit dem Landespflegegeld stärken wir die Selbstbestimmung der pflegebedürftigen Menschen. Sie sollen eigenständig darüber entscheiden können, wie das Geld verwendet wird“, erklärte der Sprecher und verwies darauf, dass das Landespflegegeld nicht auf die Hilfe zur Pflege angerechnet wird: „Der Anspruch auf Hilfe zur Pflege ist nicht begrenzt, sondern besteht auch für mögliche künftige Kostensteigerungen.“ Unabhängig davon setze sich die Staatsregierung dafür ein, „eine Überforderung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu vermeiden“.

Die Grünen aber beharren auf ihrer Kritik, weil in vielen Fällen die Hilfe zur Pflege nicht alle Kosten abdecke: „Für die Betroffenen heißt das: Sie dürfen Söders großzügig gewährtes Pflegegeld weiterreichen.“

