Entwurzelte Bäume, gesperrte Schienen: Unwetter ziehen am Wochenende über Bayern

Am Wochenende ziehen Stürme über Teile Bayerns. Teilweise müssen Bahnstrecken gesperrt werden. Wie entwickelt sich das Wetter in der kommenden Woche?

Während in großen Teilen Europas Brände und Hitzewellen wüten, ist der Sommer in Deutschland verregnet, kalt und von Unwettern geplagt. Am Wochenende zog eine Gewitterfront über Passau sowie über den Landkreis Rottal-Inn und entwurzelte zahlreiche Bäume. Glücklicherweise wurde dabei bislang niemand schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. In Passau brach sich ein Mann das Handgelenk, als er mit seinem Wagen in einen auf der Straße liegenden Baum fuhr. Bei Kirchdorf am Inn fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Fahrerin konnte jedoch noch rechtzeitig aus ihrem Wagen springen. Die Bahnstrecke zwischen München und Simbach musste kurzfristig gesperrt werden, ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes, der auf den Gleisen lag.

Tief "Iolaos" zieht über Bayern und bringt viel Regen und Wolken

"Irgendwie will der Sommer nicht so richtig in die Gänge kommen", sagt Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Aktuell ist dafür das Tief "Iolaos" mit Kern über den Britischen Inseln verantwortlich. Es sorgt für viel Regen und Wolken im Freistaat, nur vereinzelt bringt es warme Luft und sonnige Abschnitte mit sich.

Auch für die nächsten Tage sagt der Deutsche Wetterdienst für Bayern ein unbeständiges Wetter voraus. Statt Sonnenschein gibt es viele Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter. In Franken sowie im Umfeld der Donau-Alb-Region könnte es bereits am Sonntagabend wieder stürmen. Sollte es dort zu Unwettern kommen, könnten diese auch mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen mit bis 75 Stundenkilometern einhergehen.

Wetter bessert sich zur Wochenmitte

Zum Start der neuen Woche erwarten die Meteorologen Schauerwetter vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands sowie am Alpenrand. Hier kündigten sich immer wieder Regengüsse, Blitz, Donner und kräftige Windböen an, dabei sind maximal 23 Grad drin. Minimal wärmer und etwas trockener dürfte es demnach in der Südosthälfte werden. Auch am Dienstag steht keine grundlegende Änderung des Wetters an, im Süden sind dann aber immerhin Höchstwerte von mehr als 25 Grad möglich.

Hoffnung auf stabileres und wärmeres Wetter besteht laut DWD ab Mittwoch und bis zum kommenden Wochenende. Dann werde es im ganzen Land sonniger, mit Temperaturen von bis 30 Grad. "Ein Besuch am Badesee oder im Freibad dürfte sich damit definitiv mehr lohnen", teilte Meteorologe Marcel Schmid mit. (dpa, Kusd)

