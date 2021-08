Unwetterwarnung in Teilen Bayerns aufgehoben

Für Teile Bayerns, vor allem für Schwaben, galt am Freitagabend eine Unwetterwarnung. Diese wurde vom Deutschen Wetterdienst zwischenzeitlich aufgehoben.

Eine für Teile Bayerns ausgegebene Unwetterwarnung für Freitagabend hat der Deutsche Wetterdienst zwischenzeitlich aufgehoben. Zuvor hatte der Dienst verkündet, in den betroffenen Gebieten könnte es in kurzer Zeit lokal Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter geben, örtlich begrenzt auch bis zu 30 Liter. Zudem waren stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel als möglich angegeben worden.

Auch im Süden waren am Abend über dem Bergland lokal kräftige Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit angekündigt worden. In der Nacht zum Samstag sollten die Gewitter laut Wetterdienst dann meist abklingen. Auch diese Warnung ist zwischenzeitlich aufgehoben worden.

Für diese Landkreise in der Region galten Unwetterwarnungen:

Kreis Biberach

Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm

Kreis Neu-Ulm

Kreis Günzburg

Kreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Kreis und Stadt Augsburg

Zuletzt hatten wieder vermehrt Unwetter in Schwaben gewütet. Diplom-Meteorologin Britta Siebert-Sperl erklärte das Phänomen unlängst so: Bei den Unwettern in Schwaben hätte die Region es zuletzt nicht etwa mit Unwetter-Fronten zu tun, sondern ganz vereinzelt mit sehr starkem Luftdruck und Quellwolken. "Es gibt im Süden von Deutschland momentan kaum Luftdruck-Gegensätze, aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit bilden sich im Tagesverlauf örtlich Gewitter."

Mittelmeer-Region aktuell von Hitzewelle getroffen

Extremes Wetter gibt es aktuell auch anderswo: Hohe Temperaturen haben derzeit den Mittelmeerraum fest im Griff. Über 50 Grad auf Zypern, schwere Waldbrände in Griechenland und der Türkei, Ascheregen in Spanien – große Teile des Mittelmeerraums leiden derzeit unter extremer Hitze und deren Folgen. Auf Sizilien wurden unlängst Temperaturen von 48,8 Grad Celsius gemessen. Sollte das offiziell bestätigt werden, wäre das ein neuer europaweiter Rekordwert.

