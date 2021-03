Wetter am Osterwochenende: Ostereiersuche kann im Freien stattfinden

Nach einem bewölkten und teils regnerischen Wochenende beginnt die neue Woche mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Zum Osterwochenende wird es unbeständiger.

Auch wenn sich die aktuellen, fast schon sommerlichen Temperaturen bis zum Osterwochenende nicht halten können: Die Ostereiersuche kann am Sonntag vermutlich trotzdem im Garten stattfinden.

Wetter vor Ostern: Bis Karfreitag bleibt es sommerlich warm

Am Mittwoch ist es in Augsburg sonnig und warm bei bis zu 22 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad. Auch am Donnerstag wird es bis zu 22 Grad warm, dabei leicht windig und bewölkt.

Am Karfreitag sinkt die Temperatur auf etwa 14 Grad ab, es bleibt bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber trocken. Am Samstag wird es mit 9 Grad noch ein bisschen kälter und die Wolken halten sich.

Zum Wochenende kälter, aber Ostereiersuche ist am Ostersonntag möglich

Am Ostersonntag zieht es auf und wird wieder wärmer mit etwa elf Grad - der Ostereiersuche im Freien steht nichts im Wege. Erst am Ostermontag wird es regnerisch, dabei aber mit 13 Grad wärmer. Der Regen hält sich voraussichtlich bis zur Mitte der kommenden Woche bei acht bis neun Grad am Dienstag und Mittwoch.

Das Frühlingswetter wirkt sich auch auf den Pollenflug aus: Bis zum Ostersonntag ist mit starker Belastung durch Ulme und Weide, mäßiger Belastung durch die Pappel und leichte Belastung durch die Birke zu rechnen. (lrs)

