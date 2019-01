Wetter am Wochenende: Jede Menge Neuschnee - auch in der Region

vor 35 Min.

Gute Aussichten für Winterfans: Zum Wochenende gibt es Neuschnee - nicht nur in den Alpen. Schneematsch und gefrierende Nässe sorgen für Glatteis auf den Straßen.

Pünktlich mit dem neuen Jahr kommt der Schnee nach Schwaben. Wintersportler und Schneefans, die an Weihnachten und Silvester noch vergeblich auf die weiße Pracht gehofft haben, werden schon in der ersten Woche 2019 für ihre Geduld belohnt. Denn am Wochenende werden insbesondere am Alpenrand und im Allgäu größere Mengen Neuschnee erwartet.

Achtung glatte Straßen - Schneefall am Donnerstag bis ins Flachland

Schon in der Nacht auf Donnerstag wird laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Schwabens und Südbayerns leichter bis mäßiger Frost herrschen. In den Tälern der Alpen ist stellenweise sogar mit strengem Frost zu rechnen. In Gebieten oberhalb von 400 Metern bleiben die Temperaturen auch am Donnerstag unter der Null-Grad-Grenze.

Donnerstag: In den Alpen und in ganz Südbayern gibt es am Donnerstagmorgen noch Schneeschauer. Auch in Augsburg erwarten die Meteorologen vom DWD Schnee bei Temperaturen um null Grad. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein, da die Straßen durch Schneematsch und überfrierende Nässe streckenweise glatt werden können.

Freitag: Die Temperaturen sinken am Alpenrand in der Nacht auf Freitag auf bis zu minus neun Grad. Tagsüber wird es am Freitag wieder etwas milder, die Temperaturen halten sich um die null Grad. Dann fallen im Gebirge bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, im schwäbischen Flachland um Augsburg ist bei Werten um minus ein Grad immerhin mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

Winter-Wochenende: Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Samstag und Sonntag: Am Samstag gibt es laut einer Vorhersage des DWD in Südbayern zunächst weiter kräftigen Schneefall. In der Nacht zum Sonntag steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu zwei Grad. Die Schneefallgrenze steigt dann wieder auf 700 Meter. In den Alpen werden bis Sonntagfrüh enorme Neuschneemengen von mehr als 30 Zentimetern erwartet. Auch am Sonntag können noch einmal 15 Zentimeter Neuschnee am Alpenrand fallen.

Im Flachland geht der Schnee am Samstag und Sonntag wieder in Regen über. Die Temperaturen in der Region Augsburg liegen bei kräftigem Schneeregen zwischen ein und vier Grad. Autofahrer müssen in den Abendstunden bei überfrierender Nässe wieder mit glatten Straßen rechnen. (AZ)

